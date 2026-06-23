Zwei Mädchen wurden im Erlebnisbad Rulantica im Europa-Park belästigt. Ein weiterer Vorfall hatte sich vor einem Jahr ereignet. Der Park verstärkt nun die Sicherheitsmaßnahmen.
23.06.2026 - 12:39 Uhr
Nach einem Vorfall im Erlebnisbad Rulantica im südbadischen Rust, bei dem ein 24-Jähriger zwei minderjährige Mädchen unsittlich berührt haben soll, hat der Europa-Park das Geschehen bedauert und gleichzeitig auf seine Sicherheitsvorkehrungen verwiesen. Durch das schnelle und umsichtige Handeln der Mitarbeiter von Rulantica und der Polizei habe der Tatverdächtige identifiziert werden können.