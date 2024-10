Die Handballer des Bundesliga-Aufsteigers SG BBM Bietigheim bissen sich an einer starken Defensive des TBV Lemgo-Lippe die Zähne aus – und haben auch ihre drittes Heimspiel in der Saison verloren.

red 10.10.2024 - 21:37 Uhr

Auch im dritten Anlauf hat es nicht geklappt: Die Handballer der SG BBM Bietigheim warten nach der 23:28(11:16)-Pleite gegen den TBV Lemgo-Lippe vor 2085 Zuschauern in der Egetrans-Arena am Donnerstag weiter auf den ersten Heimsieg der Saison. „Wir sind in den Zweikämpfen nicht in die Tiefe gekommen, und dann wird es schwer“ sagte Fynn Nicolaus. Bester SG-Werfer war Moritz Strosack (5).