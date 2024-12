Auch im letzen Heimspiel des Jahres kann die SG BBM Bietigheim keinen Heimsieg in der Handball-Bundesliga einfahren und unterliegt dem HSV Hamburg 29:35. Nun warten 2024 noch zwei Auswärtsspiele bei Spitzenteams.

Jürgen Frey 15.12.2024 - 07:48 Uhr

Der Trend geht nach unten bei der SG BBM Bietigheim. Dem Aufsteiger in die Handball-Bundesliga gelingt auch im achten Heimspiel in dieser Saison kein Sieg. Vor 2779 Zuschauern in der EgeTrans-Arena setzt es ein 29:35 (14:16) gegen den HSV Hamburg. „Uns hat die Durchschlagskraft gefehlt, zudem hat das Rückzugsverhalten nicht gepasst, weshalb wir zu viele Kontertore bekommen haben“, sagte Linksaußen Alexander Pfeifer bei Dyn.