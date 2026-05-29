Ehre für Iker Romero: Der spanische Aufstiegstrainer der SG BBM Bietigheim wird zum „Trainer der Saison 2025/26“ in der Zweiten Handball-Bundesliga gewählt.

Den Bundesliga-Aufstieg hat Iker Romero bereits geschafft. Die Meisterschaft will der Spanier mit der SG BBM Bietigheim am letzten Spieltag bei der HBW Balingen-Weilstetten (6. Juni, 18 Uhr) klar machen. Eine Ehrung ist ihm davor schon sicher: Von den Trainern und Geschäftsführern der zweiten Liga wurde er zum „Trainer der Saison 2025/26“ in der Zweiten Handball-Bundesliga gewählt. Die Auszeichnung wird dem 45-Jährigen Spanier im Rahmen des letzten Heimspiels der SG an diesem Samstag (19.30 Uhr) gegen den 1. VfL Potsdam verliehen – von HBL-Vizepräsident Gerd Hofele, gleichzeitig Geschäftsführer von Bundesligist Frisch Auf Göppingen.

Unsere Empfehlung für Sie Frisch Auf Göppingen Bundesliga-Nachwuchsspieler der Saison: Auszeichung für Elias Newel Große Ehre für Elias Newel: Der Spielmacher von Frisch Auf Göppingen wird von der Handball-Bundesliga als Nachwuchsspieler der Saison 2025/26 ausgezeichnet. Mit lediglich drei Saisonniederlagen und als aktueller Tabellenführer hat die SG BBM Bietigheim unter Romeros Regie eine nahezu makellose Spielzeit absolviert. Es ist bereits der zweite Erstligaaufstieg, den Romero mit der SG realisiert. Schon im Jahr 2024 hatte er den Verein in das Oberhaus geführt. Seit der Saison 2021/22 steht er damit insgesamt fünf Jahre an der Seitenlinie der Bietigheimer. Ein Abschnitt, den er nun mit dem Aufstieg als Cheftrainer und der Wahl zum „Trainer der Saison“ erfolgreich abschließt, ehe er sich komplett auf seine Tätigkeit als österreichischer Nationaltrainer konzentriert.

Bietigheims Geschäftsführer Bastian Spahlinger freut sich mit seinem Trainer und Freund: „Diese Auszeichnung hat sich Iker mit harter Arbeit redlich verdient. Ihm ist es gelungen, ein Team zu formen, das vor Mentalität strotzt und sein handballerisches Konzept verinnerlicht hat. Iker ist ein toller Mensch, war ein Weltklasse-Spieler und zeigt, dass er ein großartiger Trainer ist.“

In der neuen Saison löst ihn der Ex-Bietigheimer Hartmut Mayerhoffer (zuletzt HC Erlangen und Frisch Auf Göppingen) ab.

Die „Trainer der Saison“ der Zweiten Liga im Überblick

2026: Iker Romero (SG BBM Bietigheim)

2025: Stefan Kneer (TV 05/07 Hüttenberg)

2024: Bob Hanning (1. VfL Potsdam)

2023: Uwe Jungandreas (Dessau-Roßlauer HV 06)

2022: Gudjon Valur Sigurdsson (VfL Gummersbach)

2021: Torsten Jansen (HSV Hamburg)

2020: Jan Gorr (HSC 2000 Coburg)

2019: Heiner Bültmann (HSG Nordhorn-Lingen)

2018: Hartmut Mayerhoffer (SG BBM Bietigheim)

2017: Adalsteinn Eyjolfsson (TV 05/07 Hüttenberg)

2016: Robert Andersson (HC Erlangen)

2015: Jens Bürkle (DJK Rimpar Wölfe)

2014: Jens Bürkle (DJK Rimpar Wölfe)

2013: Bo Patrik Liljestrand (TV Emsdetten)

2012: Maik Handschke (TUSEM Essen)