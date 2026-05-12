SGV Freiberg Der SGV Freiberg sucht sportlichen Leiter: Mario Estasi wechselt zum SSV Ulm
Nach Kapitän Marco Kehl-Gomez verlässt mit Mario Estasi ein weiterer Protagonist den SGV Freiberg, der damit zwei wichtige Positionen neu besetzen muss.
Nach Kapitän Marco Kehl-Gomez verlässt mit Mario Estasi ein weiterer Protagonist den SGV Freiberg, der damit zwei wichtige Positionen neu besetzen muss.
Der SSV Freiberg muss sich auf die Suche nach einem neuen sportlichen Leiter machen, denn Mario Estasi wird seinen Vertrag nicht verlängern und wurde vom Drittliga-Absteiger SSV Ulm als Leiter Lizenzmannschaft und Scouting verpflichtet. „Ich bin immer mit dem Herzen und vollem Einsatz beim SGV Freiberg gewesen, aber es ist auch sehr reizvoll, eine solche Aufgabe bei einem Traditionsverein wie dem SSV Ulm zu übernehmen“, sagt Estasi zu seinem überraschenden Wechsel.