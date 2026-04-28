Ein historisches Gebäude mit direktem Bezug zu William Shakespeare steht unter besonderer Beobachtung: Das denkmalgeschützte Haus „Hall’s Croft“ in Stratford-upon-Avon ist in das Verzeichnis gefährdeter Kulturgüter von Historic England aufgenommen worden.

Ein bedeutendes Stück englischer Kulturgeschichte steht vor großen Herausforderungen: Das historische Gebäude „Hall’s Croft“ in Stratford-upon-Avon, einst Wohnsitz von William Shakespeares Tochter Susanna und ihrem Ehemann John Hall, ist in das Verzeichnis gefährdeter Kulturgüter aufgenommen worden. Gleichzeitig läuft eine groß angelegte Spendenkampagne, um das rund 400 Jahre alte Haus zu sichern.

Das Fachwerkhaus aus der Jacobean-Zeit zählt zu den wichtigsten historischen Gebäuden Großbritanniens. Es bietet einen seltenen, unmittelbaren Einblick in das Leben von Shakespeares Familie. Besucher können dort nachvollziehen, wie der Dichter selbst Zeit mit seiner Tochter verbracht haben dürfte – ein ungewöhnlich persönlicher Zugang zu einer der bekanntesten Figuren der Literaturgeschichte.

Auto krachte in historisches Gebäude

Doch der Zustand des Gebäudes bereitet Sorgen. Zeit, Witterung und strukturelle Belastungen haben der Bausubstanz zugesetzt. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Haus im Oktober 2025, als ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren gegen die Fassade prallte und Schäden verursachte. Zwar übernimmt eine Versicherung die Reparatur dieses konkreten Vorfalls, doch er machte die grundsätzlichen Probleme deutlich.

Umfassende Sanierungen notwendig

Der Shakespeare Birthplace Trust, der das Gebäude betreut, sieht deshalb akuten Handlungsbedarf. Für die nächste Phase der dringend notwendigen Restaurierung werden insgesamt rund 2,5 Millionen Pfund benötigt. Eine erste Spendenkampagne soll zunächst 500.000 Pfund einbringen, um sofort mit zentralen Arbeiten beginnen zu können.

„Wir können diese Aufgabe nicht allein bewältigen“, macht die Organisation auf ihrer Webseite deutlich. Ziel sei es, schnell zu handeln, laufende Maßnahmen zu sichern und spezialisierte Restaurierungsteams vor Ort zu halten. Frühzeitige Unterstützung soll zudem helfen, die Gesamtfinanzierung zu sichern.

Die geplanten Arbeiten gehen weit über kosmetische Maßnahmen hinaus. Vorgesehen sind unter anderem die umfassende Sanierung der Fassade, die Stabilisierung tragender Holzelemente sowie Reparaturen mit traditionellen Materialien. Auch Verbesserungen beim Schutz vor Umwelteinflüssen sind geplant, um das Gebäude langfristig zu erhalten.

Bauwerk von internationaler Bedeutung

Bereits 2024 hatte der Trust mit einer ersten Bauphase begonnen, die unter anderem durch eine Spende des US-Dramatikers Ken Ludwig in Höhe von einer Million Pfund ermöglicht wurde. Diese Arbeiten dienen vor allem der Stabilisierung des Hauses. Die nun anstehende zweite Phase gilt als entscheidend für die langfristige Sicherung.

Historic England, die staatliche Denkmalbehörde, sieht in Hall’s Croft ein Bauwerk von internationaler Bedeutung. Die Aufnahme in das Register gefährdeter Kulturdenkmäler sei ein wichtiger Schritt, um gezielt Unterstützung zu mobilisieren und den Erhalt voranzutreiben.

Für den Shakespeare Birthplace Trust steht dabei mehr auf dem Spiel als nur ein Gebäude. Hall’s Croft gilt als „lebendiges Dokument“ über vier Jahrhunderte hinweg – geprägt von Umbauten, Reparaturen und Anpassungen durch verschiedene Generationen. Jeder Eingriff erzählt ein Stück Geschichte.

Ohne rasche Maßnahmen droht jedoch ein schleichender Verlust dieses kulturellen Erbes. Die aktuelle Kampagne soll genau das verhindern und ein Haus bewahren, das nicht nur mit Shakespeare verbunden ist, sondern auch ein seltenes Zeugnis des Alltagslebens seiner Zeit darstellt.