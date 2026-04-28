Ein historisches Gebäude mit direktem Bezug zu William Shakespeare steht unter besonderer Beobachtung: Das denkmalgeschützte Haus „Hall’s Croft“ in Stratford-upon-Avon ist in das Verzeichnis gefährdeter Kulturgüter von Historic England aufgenommen worden.
Ein bedeutendes Stück englischer Kulturgeschichte steht vor großen Herausforderungen: Das historische Gebäude „Hall’s Croft“ in Stratford-upon-Avon, einst Wohnsitz von William Shakespeares Tochter Susanna und ihrem Ehemann John Hall, ist in das Verzeichnis gefährdeter Kulturgüter aufgenommen worden. Gleichzeitig läuft eine groß angelegte Spendenkampagne, um das rund 400 Jahre alte Haus zu sichern.