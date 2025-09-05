Der Countdown läuft. Zwei Bauten von Stuttgarter Architekturbüros sind auf der Shortlist des BDA-Architekturpreises Nike 2025 vertreten. Wer im Finale ist.
05.09.2025 - 19:00 Uhr
Die Spannung bei vielen Architekturbüros im Lande steigt, denn in Kürze werden die Preisträgerinnen und Preisträger der „Nike“ feierlich bekannt gegeben, eine Auszeichnung, die gern mal als deutscher „Architektur-Oscar“ bezeichnet wird. Mit von der Partie: Mehrgenerationenhäuser, Bürgerhallen, umgebaute Wohnungen, ja sogar eine öffentliche Toilette ist unter den Finalbeiträgen, die so cool aussieht, dass jeder Toilettengang ein Vergnügen sein muss. So funktioniert wohl gute Architektur.