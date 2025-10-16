Schon seit mehreren Monaten ist das Kino im SI-Centrum geschlossen. Schuld daran ist ein Wasserrohrbruch.
In großen pinkfarbenen Buchstaben prangt der Name der Kinokette „Cinemaxx“ auf der Fassade des Stuttgarter SI-Centrums. Doch drin ist nicht, was draußen drauf steht. Denn Mitte Juli 2025 rückte die Stuttgarter Feuerwehr zu einem Wasserrohrbruch im SI-Centrum in der Plieninger Straße in Möhringen aus. Durch den Rohrbruch war Wasser ins Kino sowie in die Tiefgarage gelaufen. Schuld an dem Schaden soll eine defekte Wasserleitung gewesen sein. Seitdem ist das Cinemaxx-Kino geschlossen.