Schon seit mehreren Monaten ist das Kino im SI-Centrum geschlossen. Schuld daran ist ein Wasserrohrbruch.

In großen pinkfarbenen Buchstaben prangt der Name der Kinokette „Cinemaxx“ auf der Fassade des Stuttgarter SI-Centrums. Doch drin ist nicht, was draußen drauf steht. Denn Mitte Juli 2025 rückte die Stuttgarter Feuerwehr zu einem Wasserrohrbruch im SI-Centrum in der Plieninger Straße in Möhringen aus. Durch den Rohrbruch war Wasser ins Kino sowie in die Tiefgarage gelaufen. Schuld an dem Schaden soll eine defekte Wasserleitung gewesen sein. Seitdem ist das Cinemaxx-Kino geschlossen.

Versteckt hinter Absperrgittern und Schildern mit der Aufschrift „Zutritt für Unbefugte verboten" lässt sich erahnen, wo sich die Räume des Kinos befinden – und wie groß der Schaden durch das eingedrungene Wasser sein muss. Inneneinrichtung und Böden sind komplett entfernt. An gemütliche Kinoatmosphäre erinnert hier nichts mehr.

Das SI-Centrum in Stuttgart-Möhringen bleibt vorerst weiterhin ohne Cinemaxx-Kino. Foto: Julian Rettig

Wann das Kino wieder öffnet, ist unklar

Wie lange das Kino noch geschlossen bleibt, ist unklar. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte uns ein Cinemaxx-Sprecher jetzt mit, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine „verbindliche Aussage zur Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit unseres Hauses im SI-Centrum“ getroffen werden könne. „Wir arbeiten jedoch mit Hochdruck an der Behebung der Schäden“, heißt es weiter.

Das Kino im SI-Centrum umfasst mehr als 1500 Sitzplätze und sechs Säle. Ein weiteres Cinemaxx-Kino befindet sich am Robert-Bosch-Platz in der Stuttgarter Innenstadt.