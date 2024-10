Sichere Schulwege in Stuttgart

Bei unserer Aktion „Achtung, Schulweg!“ fordern hunderte Eltern einen Zebrastreifen auf dem Schulweg ihrer Kinder. Aber manchmal ist es mit Querungshilfe gefährlicher als ohne, sagt die Stadt.

Lisa Welzhofer 10.10.2024 - 16:57 Uhr

Die Mitmachaktion „Achtung, Schulweg!“ hat gezeigt: Der Zebrastreifen ist ein riesiges Thema in der Diskussion um sichere Schulwege. In fast jeder zweiten der rund 1300 Meldungen zu Gefahrenstellen, die unsere Redaktion bis Anfang Oktober erreicht haben, taucht das Wort auf. Eltern aus allen Stadtteilen fordern die weißen Streifen auf Straßen, die sie als gefährlich zu überqueren identifiziert haben. „Ein Zebrastreifen wäre das Einfachste“, heißt es dann zum Beispiel. Oder: „Zebrastreifen schaffen an allen Übergängen zur Schule!“