In München wird viel über unerlaubte Aufnahmen diskutiert, sogenanntes Upskirting. Auch in Stuttgart ist das schon vorgekommen.

Christine Bilger 28.09.2024 - 09:00 Uhr

Der englische Begriff Upskirting steht für die strafbewehrte Unsitte, anderen Personen unter den Rock oder andere Kleidungsstücke zu fotografieren. Das ist in Deutschland seit 2021 eine Straftat. Nach den ersten Tagen des Oktoberfests in München ist eine Diskussion darüber aufgekommen. Denn es tauchen immer wieder Aufnahmen von Frauen auf, denen man beim sogenannten Teufelsrad unter das Dirndl schauen konnte. Klassischerweise sind aber eher Aufnahmen gemeint, die auf einer Rolltreppe oder in anderen Alltagssituationen entstehen.