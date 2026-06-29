Am vergangenen Freitagnachmittag im Böblinger Freibad. Die Sonne brennt unerbittlich vom Himmel, das Thermometer klettert in Richtung 40-Grad-Marke. Jeder lechzt nach Abkühlung, nach einem Platz im Schatten. Selbstredend, dass das Freibad vor Besuchern fast überläuft. Die Stimmung ist dementsprechend aufgeheizt. Und dann wird sie hitzig.

Einer der Bademeister – korrekt müsste es Fachangestellter im Bäderwesen heißen – entdeckt ein kleines Mädchen in dem Becken mit dem Strömungskanal. Es trägt keine Schwimmflügel und rudert hilflos durch das Wasser. Als Aufsicht fackelt er nicht lange und zieht die Vierjährige aus dem Wasser, um sie zu ihren Eltern zu bringen.

Vierjährige völlig aus den Augen gelassen

Die allerdings hatten ihre Tochter völlig aus den Augen gelassen – sie liegen weit entfernt hinter der Rutsche unter Bäumen. „Von dort aus konnten sie das Kind überhaupt nicht sehen“, sagt Bademeister Silas Stentke, der zu diesem Zeitpunkt am Rand des Schwimmerbeckens stand und die Szene beobachtet hatte. „Ein vierjähriges Kind, das nicht schwimmen kann, ohne Schwimmflügel unbeaufsichtigt in ein Becken zu lassen, ist grob fahrlässig“, sagt und auch Tage später kann er seine Empörung nicht verbergen.

„Viele Eltern schauen lieber auf ihr Smartphone als nach ihren Kindern.“ Silas Stentke, seit 14 Jahren Bademeister im Böblinger Freibad

Da der 29-jährige Vater mehrfach seiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen war und überdies das Rauchverbot konsequent missachtet hatte, verwies ihn der Bademeister des Bades. Zwischen beiden entbrannte ein Streit, der hinzugerufene Security-Mitarbeiter musste eingreifen. Auch das wollte sich der Vater nicht gefallen lassen, weswegen es zu einem Handgemenge kam. Das Ende vom Lied: Die Polizei rückte an.

„Ich habe darauf verzichtet, eine Strafanzeige zu stellen“, sagt Giovanni von MKD Sicherheit, der lieber nur seinen Vornamen in der Zeitung lesen will und auch sein Gesicht nicht in die Kamera zeigt. Vorfälle wie dieser seien leider keine Seltenheit mehr. „Die Respektlosigkeit nimmt immer mehr zu“, sagt Silas Stentke. Der 32-Jährige arbeitet seit 14 Jahren im Böblinger Freibad als Bademeister. Seit drei Jahren werden er und seine Kollegen von den Securities unterstützt.

Silas Stentke: Seit 14 Jahren steht er in Böblingen am Beckenrand. In der Zeit ist sein Job nicht einfacher geworden. Foto: Stefanie Schlecht

„Der Einsatz des Sicherheitspersonals ist notwendig geworden, da sich die Zwischenfälle abseits der Becken gehäuft haben“, sagt Birte Engel, Pressesprecherin der Stadtwerke Böblingen. „Nur dank der Securities kann sich das Personal wieder auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren: Schwimmaufsicht.“ Und das sei schon schwierig genug. Am vergangenen Wochenende waren in Summe 8000 Menschen im Bad.

„Viele Eltern denken, wir als Bademeister passen schon auf und sie müssen sich nicht um ihre Kinder kümmern. Doch es ist beinahe unmöglich, hunderte Kinder gleichzeitig im Blick zu behalten“, sagt Silas Stentke. Solange die Kinder noch nicht sicher schwimmen können, haben die Eltern eine klare Aufsichtspflicht, sagt er. „Stattdessen treffen wir sie dann oft am Platz an, wie sie in ihre Smartphones schauen.“

Die mentale Belastung am Beckenrand sei mittlerweile enorm, sagt er. Und die Zeiten, in denen ein Bademeister eine Respektsperson war, seien lange vorbei. „Als ich neulich einen Jungen ermahnt habe, sagte der, ich solle mein Maul halten und mich verpissen“, sagt Stentke. „Ihm musste ich dann leider erklären, dass er seine Sachen packen kann.“ Security-Mitarbeiter Giovanni beendet unlängst den Freibadbesuch eines Mannes, der seine Zigarette im Kinderplanschbecken ausdrückte.

Streitereien in oder neben den Becken, pöbelnde Jugendliche, aber vor allem uneinsichtige Eltern seien mittlerweile an der Tagesordnung, sagt Engel. „Der Anteil der Kinder und Erwachsenen, die nicht richtig schwimmen können, steigt gefühlt von Jahr zu Jahr.“ Einerseits habe Corona hier Spuren hinterlassen. Andererseits sei das Schwimmenlernen in anderen Kulturkreisen keineswegs selbstverständlich, weswegen der Anteil der Nichtschwimmer dort höher sei, sagt Engel.

Neben den Gästen, die immer wieder Unruhe stiften, erfreut sich das Böblinger Freibad auch einer eingeschworenen Gemeinde an Stammgästen. Eine von ihnen bricht eine Lanze für das Personal: „Was die sich hier jeden Tag anhören müssen und wie freundlich sie trotzdem bleiben: Hut ab.“ Auch sie beobachte mit wachsendem Unmut eine Verrohung der Sitten. Und: Zunehmende Vermüllung.

Tatsächlich müsse das Bäderpersonal nach der Schließzeit um 19 Uhr nun bis zu eineinhalb Überstunden machen, um den ganzen Müll von den Liegewiesen zu sammeln, bestätigt auch Pressesprecherin Engel. „Die Leute lassen einfach alles liegen: Pommesschalen, Wassermelonen, volle Windeln und neulich sogar eine zerbrochene Glasscheibe“, sagt Giovanni von MKD und deutet mit den Armen die Größe von gut einem Meter an.

Sitzpausen sind verpönt

Trotzdem mache er seinen Job sehr gerne, sagt der 63-jährige Sicherheitsmann, der seit 2023 im Freibad Dienst tut. Auch Silas Stentke liebt seinen Job am Beckenrand, für den er jeden Tag von hinter Karlsruhe pendelt. „Wir geben hier im Team sehr gut acht aufeinander, haben eine gute Kultur.“ Am Beckenrand etwa gilt die eiserne Regel, stets im Stehen zu arbeiten. Sitzpausen sind verpönt. Stentke: „Egal wie heiß oder stressig es auch sein mag, wir müssen in jeder Sekunde aufpassen.“

Erst vor Kurzem habe er einem Mann Anfang 40 mutmaßlich das Leben gerettet. Der sei zwar mit Köpfer ins tiefe Becken gesprungen, aber dann nicht mehr aufgetaucht. „Ich hatte meine Mühe, ihn aus rund zwei Metern Tiefe nach oben zu ziehen.“ Es ging Gott sei Dank glimpflich aus. Diese Wachsamkeit zahle sich aus: Ein Unglück im Böblinger Freibad ist ihm nicht bekannt. „Ich klopfe dreimal auf Holz, dass das so bleibt.“