Sicherheit in Ostfildern Keine Videokameras an Haltestellen
Die Freien Wähler hatten prüfen lassen, ob auffällig gewordene Kinder und Jugendliche an überwacht werden sollen. Ein Runder Tisch setzt auf andere Angebote.
Die Freien Wähler hatten prüfen lassen, ob auffällig gewordene Kinder und Jugendliche an überwacht werden sollen. Ein Runder Tisch setzt auf andere Angebote.
Kinder und Jugendliche, die gewaltbereit waren und respektloses Verhalten zeigten, waren an den Stadtbahnhaltestellen Nellingen und Scharnhauser Park lange ein Problem. Deshalb hatten die Freien Wähler beantragt, eine Videoüberwachung an den betroffenen Stationen zu prüfen. Das wird nun wohl nicht mehr nötig sein. Im Gemeinderat berichtete Fachbereichsleiterin Stephanie Wunderle, dass Aufenthaltsverbote und Angebote der Jugendhilfe Wirkung gezeigt hätten.