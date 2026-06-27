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Sicherheit in Ostfildern Keine Videokameras an Haltestellen

Sicherheit in Ostfildern: Keine Videokameras an Haltestellen
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Eine Videoüberwachung an den Stadtbahnhaltestellen Nellingen und Scharnhauser Park hatten die Freien Wähler angeregt. Jetzt haben sich die Konflikte offenbar entspannt. Foto: Lukas Schulze/dpa

Die Freien Wähler hatten prüfen lassen, ob auffällig gewordene Kinder und Jugendliche an überwacht werden sollen. Ein Runder Tisch setzt auf andere Angebote.

Reporterin: Elisabeth Maier (eli)

Kinder und Jugendliche, die gewaltbereit waren und respektloses Verhalten zeigten, waren an den Stadtbahnhaltestellen Nellingen und Scharnhauser Park lange ein Problem. Deshalb hatten die Freien Wähler beantragt, eine Videoüberwachung an den betroffenen Stationen zu prüfen. Das wird nun wohl nicht mehr nötig sein. Im Gemeinderat berichtete Fachbereichsleiterin Stephanie Wunderle, dass Aufenthaltsverbote und Angebote der Jugendhilfe Wirkung gezeigt hätten.

 

„Die bislang getroffenen Maßnahmen haben dazu geführt, dass sich die Situation signifikant beruhigt und stabilisiert hat.“ Dies hätten die polizeilichen Kontrollen der verlängerten Aufenthaltsverbote bestätigt, berichtete Wunderle den Kommunalpolitikern in ihrer Sitzung im Stdthaus im Scharnhauser Park. Ein Runder Tisch, dem auch Vertreter der Kinder- und Jugendförderung, der Schulleitung und der Polizei angehörten, hat beraten, wie sich die problematischen Kinder und Jugendlichen gezielt betreuen lassen. In einer weiteren Runde wird nun diskutiert, mit welchen gezielten Angeboten sich die auffällige Gruppe abholen lässt. Das soll noch vor der Sommerpause besprochen werden.

Aus Sorge um die Sicherheit hatten die Freien Wähler erwogen, an den betroffenen Haltestellen mit Kameraüberwachung zu arbeiten. „Die Verwaltung soll prüfen und berichten, inwieweit sich an den öffentlichen Plätzen Endhaltestelle Nellingen und Haltestelle Scharnhauser Park eine Video-Überwachung umsetzen lässt und welche Kosten für die Stadt hierfür entstehen würden.“

„Die Ausgangslage war noch vor wenigen Wochen tatsächlich untragbar geworden und für viele geprägt von Angst vor Gewalt.“

Corina RaischFreie Wähler

Dass sich die Konflikte nun entspannt hätten, freut Corina Raisch (Freie Wähler): „Die Ausgangslage war noch vor wenigen Wochen tatsächlich untragbar geworden und für viele Bürgerinnen und Bürger geprägt von Angst vor Gewalt.“ Besonders besorgt habe die Freien Wähler dabei, dass es sich bei vielen Beteiligten noch nicht mal um Jugendliche gehandelt habe, „sondern wir es mit Kindern zu tun hatten, wo strafrechtliche Maßnahmen nur eingeschränkt greifen und deren Verhalten dennoch über bloße Auffälligkeiten deutlich hinausgingen.“

Dennoch gibt die Stadträtin zu bedenken, dass sich die Konflikte möglicherweise nur an andere Aufenthaltsorte verlagert hätten. Gezielte, abholende Angebote für die Kinder und Jugendlichen hält Raisch deshalb für unverzichtbar. Sie bat im Gemeinderat darum, „dass der Runde Tisch am Thema dranbleibt.“ Die Freien Wähler könnten nachvollziehen, dass die Kameraüberwachung nun zunächst nicht weiterverfolgt werden.

Die Jugendbeteiligung setzt auf Gespräche und Angebote

„Auf das Gespräch setzen“ will Niklas Binder von der Jugendbeteiligung Ostfildern. Er findet es wichtig, mit den jungen Menschen zu arbeiten und ihnen gezielte Angebote zu machen, um ihr Verhalten zu ändern. Eine Kameraüberwachung sollte das allerletzte Mittel sein. Dass der Runde Tisch nun über andere Wege nachdenke, die auffälligen KInder und JUgendlichen abzuholen, findet Binder positiv.

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