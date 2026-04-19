Der Handballclub Wernau hat aus freien Stücken ein Kinder- und Jugendschutzkonzept beschlossen. Es soll auch die Trainer und Trainerinnen schützen.
19.04.2026 - 11:26 Uhr
Sie seien schon stolz auf ihr Konzept, sagen Michaela Bäurle, Lars Redle und Vanessa Dreher. Sie haben den Leitfaden gegen sexualisierte Gewalt beim Handballclub Wernau (HCW) miterstellt. „Ich finde es gut, dass wir das ohne Anlass und ohne Zwang machen“, sagt Bäurle. Es habe keinen „Fall“ beim HC Wernau gegeben, und es bestehe bislang auch keine Pflicht, ein solches Papier zu verfassen.