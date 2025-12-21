Cem Özdemir, Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, will das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken – auch mit mehr KI-Überwachung. Er fordert ein Gesamtkonzept.
21.12.2025 - 12:15 Uhr
Der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Cem Özdemir, ist offen für mehr KI-gestützte Videoüberwachung an unsicheren Orten wie etwa Bahnhöfen. „Ich will das angeschlagene Sicherheitsgefühl im Land in Ordnung bringen, wenn es nötig ist, auch mit robusten Maßnahmen“, sagte er der „Bild am Sonntag“. „Wer unsere freie Lebensweise attackiert oder abschaffen will, ist mein Gegner; egal woher er kommt.“