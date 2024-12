Bei der großen Silvesterparty auf dem Schlossplatz in Stuttgart gilt auch zum Abschluss diesen Jahres wieder ein strenges Sicherheitskonzept. Die Veranstalter bitten Gäste um Geduld bei den Kontrollen und eine frühzeitige Anreise.

Bei der Silvesterparty auf dem Stuttgarter Schlossplatz setzen die auf Veranstalter ein strenges Sicherheitskonzept – nicht nur wegen des tödlichen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Das Gelände im Herzen der Landeshauptstadt ist demnach umzäunt, an den Eingängen gebe es Körper- und Taschenkontrollen, teilte eine Sprecherin der Veranstaltungsgesellschaft „in.Stuttgart“ mit.

Dieses Vorgehen gehöre schon seit 2022 zum Sicherheitskonzept und habe sich bewährt. Zudem gilt im Innenstadtring ebenfalls wie gewohnt ein Böllerverbot, auch das Mitführen von Feuerwerkskörpern ist verboten.

Lesen Sie auch

Was dürfen Besucher mitbringen?

Strenger sind dagegen in diesem Jahr die Vorgaben, was Besucherinnen und Besucher mit aufs Partygelände nehmen dürfen. Man habe die zulässige Taschengröße von DIN-A3 auf DIN-A4 verkleinert, zudem dürften in diesem Jahr erstmals keine Flaschen mit auf das Gelände genommen werden.

Rund um das Gelände gebe es Streifen außerdem leuchte man dunkle Ecken intensiver aus. „Diese Maßnahmen haben aber nichts speziell mit Magdeburg zu tun, sondern sind eine Weiterentwicklung des Sicherheitskonzepts“, sagte die Sprecherin. Nach den Vorfällen in Magdeburg seien aber alle Kräfte zusätzlich sensibilisiert.

Geduld und Zeit sind gefragt

Eine Herausforderung für die Sicherheitskräfte sei bei der Silvesterfeier in jedem Jahr, dass die Menschen bei Veranstaltungen im Freien dick angezogen seien und häufig erst spät zur Kontrolle kämen. Man bitte deswegen alle Besucherinnen und Besucher möglichst frühzeitig zu kommen und Geduld für Wartezeiten bei den Kontrollen mitzubringen.

Zukunft der Party auf dem Schlossplatz ist noch ungewiss

Ob die Party auch im kommenden Jahr wie gewohnt stattfindet, steht derweil noch in den Sternen. Der Stuttgarter Gemeinderat stellt im kommenden Jahr keinen Zuschuss mehr bereit. In diesem Jahr waren noch knapp 1,2 Millionen Euro in die Feier geflossen.