Influencerin Kim Hoss aus Stuttgart wollte nur ein paar Fotos bei der Drogeriekette dm entwickeln lassen, dann der Schock – zwei intime Bilder sind vermutlich in fremde Hände geraten.
22.09.2025 - 16:53 Uhr
Was für viele Routine ist, endete für die Stuttgarterin Kim Hoss in einer bösen Überraschung. Die junge Frau hatte einen analogen Film bei einer dm-Filiale entwickeln lassen, später holt ihr Freund die Abzüge ab. Erst zwei Tage danach bemerkt sie beim Blick auf die digitale Übersicht der Bilder – zwei Fotos fehlen. Über einen QR-Code lassen sich die Fotos online abrufen, die gedruckten Originale sind allerdings nicht mehr im Umschlag.