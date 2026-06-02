Deutschland kämpft um einen Sitz im Sicherheitsrat. Dass es knapp werden könnte, hat Berlin selbst zu verantworten, kommentiert Christian Gottschalk.
Würde der UN-Sicherheitsrat den gleichen Mechanismen folgen wie der Eurovision Song Contest, dann müsste es Deutschland um seine Wahl in das Gremium an diesem Mittwoch nicht bange sein. Berlin zählt zu den Spitzenkräften, wenn es darum geht, den UN-Haushalt zu finanzieren. Geld ist aber nicht alles. Bei zwei zu vergebenden Plätzen haben auch Portugal und Österreich die Hand gehoben – und zwar rund zehn Jahre früher als Berlin. Es ist somit die Bundesrepublik, die gegen das Prinzip verstoßen hat, wonach sich nur so viele Länder für einen Platz bewerben sollten, wie es Sitze zu vergeben gibt. Sollte die deutsche Bewerbung durchfallen, wäre das gewissermaßen regelkonform und außerdem eine teils hausgemachte Schlappe.