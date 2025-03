Bombenentschärfung am Fernsehturm

Das Stuttgarter Wahrzeichen bleibt aufgrund eines Einsatzes des Kampfmittelbeseitigungsdiensts am Sonntag, 6. April, zunächst geschlossen. Wegen der Straßensperrungen ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Sebastian Steegmüller 31.03.2025 - 14:47 Uhr

Die Waldau in Degerloch ist ein beliebtes Naherholungsziel von Joggern, Radfahrern und Spaziergängern. Auch zahlreiche Fußballer gehen auf den Sportplätzen auf Torejagd. Am Sonntag, 6. April, ist das Gebiet rund um die Haltestelle Ruhbank jedoch wegen der Entschärfung eines Blindgängers ab 8 Uhr weiträumig gesperrt. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die in einem Waldstück liegt, hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg (KMBD) bei Sondierungsarbeiten entdeckt. Der KMBD ist dem Regierungspräsidium zugeordnet.