Nach einer alten Bauernregel bestimmt das Wetter um den Siebenschläfertag den weiteren Verlauf des Sommers. Mit welchen Aussichten ist zu rechnen?

Der Siebenschläfertag fällt 2026 auf Samstag, den 27. Juni. Nach der bekannten Bauernregel soll das Wetter rund um diesen Tag einen Hinweis darauf geben, wie der Sommer weitergeht. Ganz so einfach ist es meteorologisch zwar nicht. Die aktuellen Vorhersagen deuten aber tatsächlich auf eine stabile Grundtendenz hin: Der Sommer zeigt sich in Deutschland Ende Juni 2026 sehr warm bis heiß, sonnig und immer wieder gewittrig.

Siebenschläfer wird sommerlich heiß Nach der 10-Tage-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes bleibt es von Samstag, 20. Juni, bis Samstag, 27. Juni, verbreitet sommerlich. Besonders zum Start des Zeitraums wird es schwülheiß. Am Samstag werden in Deutschland 30 bis 38 Grad erwartet, die höchsten Werte im Südwesten. Dazu kommen teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich auch mit Unwettergefahr.

Auch am Sonntag bleibt es in weiten Teilen des Landes heiß. Im Norden wird es mit 25 bis 30 Grad etwas gemäßigter, an der See noch kühler. Im großen Rest Deutschlands sind weiterhin 30 bis 37 Grad möglich. Dabei scheint zwar häufig die Sonne, im Tagesverlauf können sich aber erneut kräftige Quellwolken mit Schauern und Gewittern bilden.

Am Montag setzt sich dieses Muster fort: viel Sonne, hohe Temperaturen, aber vor allem über den Mittelgebirgen und im süddeutschen Bergland einzelne Schauer oder kräftige Gewitter. Besonders im Südwesten bleibt es sehr heiß. Für Dienstag und Mittwoch erwartet der DWD ebenfalls sonniges oder locker bewölktes Wetter. Einzelne Gewitter sind vor allem im Süden und in Teilen der Mitte möglich. Von Norden her gehen die Temperaturen zur Wochenmitte etwas zurück, im Süden bleibt es aber heiß.

Für den eigentlichen Siebenschläfer-Zeitraum bis Samstag, 27. Juni, lautet der Trend weiterhin: sommerlich, viel Sonne, sehr warm bis heiß, aber nicht völlig störungsfrei. Einzelne Gewitter bleiben möglich.

Was sagen die längerfristigen Modelle?

Auch die Klimavorhersage des DWD und die ECMWF-Karten stützen diese Tendenz. Für die Woche vom 22. bis 28. Juni 2026 zeigt die DWD-Prognose für Deutschland eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit für wärmeres Wetter als im Klimamittel. Für Deutschland insgesamt liegt die Wahrscheinlichkeit für die Kategorie „wärmer“ laut DWD bei 71 Prozent. Die normale Kategorie wird mit 19 Prozent angegeben, kälteres Wetter nur mit 10 Prozent.

Beim Niederschlag fällt die Prognose ebenfalls deutlich aus: Für dieselbe Woche zeigt der DWD eine Wahrscheinlichkeit von 82 Prozent für eine trockenere Woche als üblich. Normaler Niederschlag liegt bei 15 Prozent, feuchteres Wetter bei nur 3 Prozent. Die Vorhersagegüte wird allerdings nur mit Gelb angegeben, also nicht mit der höchsten Vertrauensstufe.

Die ECMWF-Karten zeigen für die Woche ab 22. Juni ebenfalls eine positive Temperaturabweichung über großen Teilen West- und Mitteleuropas. Deutschland liegt dabei überwiegend im warmen Bereich. Beim Niederschlag ist das Bild weniger einheitlich, aber für Deutschland zeigen die Karten vielerorts eher unterdurchschnittliche bis nur schwach auffällige Signale.

Bedeutet das einen heißen Sommer 2026?

Eine sichere Sommerprognose lässt sich daraus nicht ableiten. Die Siebenschläfer-Regel ist keine exakte Wettervorhersage für sieben Wochen. Sie beschreibt eher eine statistische Erfahrung: Ende Juni und Anfang Juli stellt sich in Mitteleuropa häufig eine Wetterlage ein, die eine gewisse Zeit Bestand haben kann.

Für 2026 spricht der aktuelle Stand aber für eine klare Richtung: Der Sommer startet rund um den Siebenschläfer sehr warm bis heiß. Gleichzeitig bleibt die Luftmasse teils feucht und instabil, sodass Gewitter weiterhin ein Thema sind. Besonders im Süden und über den Mittelgebirgen können sie den sonnigen Eindruck immer wieder unterbrechen.