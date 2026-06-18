Nach einer alten Bauernregel bestimmt das Wetter um den Siebenschläfertag den weiteren Verlauf des Sommers. Mit welchen Aussichten ist zu rechnen?
18.06.2026 - 08:28 Uhr
Der Siebenschläfertag fällt 2026 auf Samstag, den 27. Juni. Nach der bekannten Bauernregel soll das Wetter rund um diesen Tag einen Hinweis darauf geben, wie der Sommer weitergeht. Ganz so einfach ist es meteorologisch zwar nicht. Die aktuellen Vorhersagen deuten aber tatsächlich auf eine stabile Grundtendenz hin: Der Sommer zeigt sich in Deutschland Ende Juni 2026 sehr warm bis heiß, sonnig und immer wieder gewittrig.