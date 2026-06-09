Erst den gewünschten Haarschnitt besprechen, dann über Gott und die Welt plaudern – so laufen die meisten Friseurbesuche ab. Doch nicht jede und jeder kann mit dem Small Talk etwas anfangen. So manche Kundin oder so mancher Kunde würde sich womöglich ein paar Minuten Ruhe im Frisierstuhl wünschen. Diesen Wunsch greift der Trend „Silent Cut“ auf, der etwa in Berliner Friseursalons, aber auch in Salons in Baden-Württemberg Einzug hält. Bei einem solchen Termin beschränkt sich die Kommunikation zwischen Kunde und Friseur auf das Nötigste, während des Haarschnitts wird geschwiegen. Gibt es dieses Angebot auch in Stuttgart? Was sagen hiesige Friseurinnen und Friseure dazu?