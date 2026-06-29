Silent Disco in Herrenberg: Tanz unter Sternen - surreal und fröhlich

Tagsüber herrschte Rekordhitze, aber jetzt um 21 Uhr weht oben am Schönbuchturm ein angenehmes kleines Lüftchen, wo auf der 1. Plattform drei DJs stehen. Der Turm ist mit bunten Papierrosen, Glitzerquallen und Scheinwerfern geschmückt, und Menschen mehrerer Generationen sind gekommen, um die erste Silent Disco der Veranstaltungs agentur EMT zu erleben, die auch „Kultur im Freien“ veranstaltet.

Angeregt hat die Veranstaltung der Förderverein Naturpark Schönbuch, so Klaus Zimmermann (Marketing/Vertrieb bei EMT). „Wir sind positiv überrascht, dass so viele da sind“, sagt Jana Bauer von EMT. Auch die vielen Altersstufen erstaunen das Team. So hat eine 48-Jährige aus Nufringen ihre 72-jährige Mutter mitgenommen. Anderswo tanzen Mittzwanziger wie die Schwestern Chiara und Sherry Fettah. Ein Mann trägt seinen kleinen Sohn durch die Gegend, und die 43-jährige Miriam Steppacher aus Böblingen nutzt die Gelegenheit, hier ihre Pois herumzuwirbeln – leuchtende Kugeln in Schlingen, die man kunstvoll rotieren lassen kann. „Besser geht’s nicht“, lobt sie die Location am Schönbuchturm.

Von Schlager über Rock bis hin zu Techno reicht das Spektrum

Das Publikum ist zum Teil schon erfahren, hat Silent Discos auf der Aida oder an Ferienorten erfahren und findet es „witzig“ und „gut, dass man zwischen den Kanälen wechseln“ kann. Doch Zimmermann erklärt trotzdem noch einmal, wie es geht: Jeder bekommt einen Kopfhörer verpasst, auf dem er DJ Gisbert, DJ Paradoxics oder DJ Flavia lauschen kann, allesamt Herrenberger. Ersterer spielt Schlager und Rock, der zweite EDM, Techno, House und Mainstream, während der dritte mit Latin, House, Hip-Hop und 80/90s aufwartet. An den aufleuchtenden Farben der Kopfhörer kann man erkennen, was der Nebenmann hört und sich zu Tanzgrüppchen zusammentun oder aber Stile individuell und trotzdem zu zweit genießen.

Von Plattform 1 des Schönbuchturms schicken DJs ihre Beats zu den Tanzenden. Foto: Stefanie Schlecht, sts

Das Abendrot geht langsam in Nacht über, rund 170 Leute sind jetzt ins Tanzen involviert. Glieder und Arme zucken, eine Polonaise zieht über den Platz, und Paare versuchen sich an Disco-Fox. Manchmal divergieren die Kanäle, dann kommt ein Hit nach jedermanns Geschmack, und alle Kopfhörer leuchten in derselben Farbe auf. Ob es an der Weltmeisterschaft liegt, dass das Event mehr Frauen angezogen hat? Oder sind sie experimentierfreudiger? Was die Sangeslust betrifft, rangieren die Männer gleichauf: „Völlig losgelöst“, „Skandal im Sperrbezirk“ und „99 Luftballons“ schallen über den Platz. Doch es ist kein Vergleich zu Disco-Lautstärke. Die Szenerie wirkt surreal – und zugleich sehr fröhlich und entspannt. Es besteht Wiederholungsgefahr.