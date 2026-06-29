 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Tanz unter Sternen - surreal und fröhlich

Silent Disco in Herrenberg Tanz unter Sternen - surreal und fröhlich

Silent Disco in Herrenberg: Tanz unter Sternen - surreal und fröhlich
1
Herrenberg, Silent Disco am Schönbuchturm Herrenberg - Tanzen unter Sternen: Wie ist die Stimmung? Foto: Stefanie Schlecht

Bei einer Silent Disco in Herrenberg tanzt jeder mit Kopfhörern – zu Musik von unterschiedlichen Kanälen. Am Samstag war das stimmungsvoll am Schönbuchturm zu erleben.

Tagsüber herrschte Rekordhitze, aber jetzt um 21 Uhr weht oben am Schönbuchturm ein angenehmes kleines Lüftchen, wo auf der 1. Plattform drei DJs stehen. Der Turm ist mit bunten Papierrosen, Glitzerquallen und Scheinwerfern geschmückt, und Menschen mehrerer Generationen sind gekommen, um die erste Silent Disco der Veranstaltungs agentur EMT zu erleben, die auch „Kultur im Freien“ veranstaltet.

 

Angeregt hat die Veranstaltung der Förderverein Naturpark Schönbuch, so Klaus Zimmermann (Marketing/Vertrieb bei EMT). „Wir sind positiv überrascht, dass so viele da sind“, sagt Jana Bauer von EMT. Auch die vielen Altersstufen erstaunen das Team. So hat eine 48-Jährige aus Nufringen ihre 72-jährige Mutter mitgenommen. Anderswo tanzen Mittzwanziger wie die Schwestern Chiara und Sherry Fettah. Ein Mann trägt seinen kleinen Sohn durch die Gegend, und die 43-jährige Miriam Steppacher aus Böblingen nutzt die Gelegenheit, hier ihre Pois herumzuwirbeln – leuchtende Kugeln in Schlingen, die man kunstvoll rotieren lassen kann. „Besser geht’s nicht“, lobt sie die Location am Schönbuchturm.

Von Schlager über Rock bis hin zu Techno reicht das Spektrum

Das Publikum ist zum Teil schon erfahren, hat Silent Discos auf der Aida oder an Ferienorten erfahren und findet es „witzig“ und „gut, dass man zwischen den Kanälen wechseln“ kann. Doch Zimmermann erklärt trotzdem noch einmal, wie es geht: Jeder bekommt einen Kopfhörer verpasst, auf dem er DJ Gisbert, DJ Paradoxics oder DJ Flavia lauschen kann, allesamt Herrenberger. Ersterer spielt Schlager und Rock, der zweite EDM, Techno, House und Mainstream, während der dritte mit Latin, House, Hip-Hop und 80/90s aufwartet. An den aufleuchtenden Farben der Kopfhörer kann man erkennen, was der Nebenmann hört und sich zu Tanzgrüppchen zusammentun oder aber Stile individuell und trotzdem zu zweit genießen.

Von Plattform 1 des Schönbuchturms schicken DJs ihre Beats zu den Tanzenden. Foto: Stefanie Schlecht, sts

Das Abendrot geht langsam in Nacht über, rund 170 Leute sind jetzt ins Tanzen involviert. Glieder und Arme zucken, eine Polonaise zieht über den Platz, und Paare versuchen sich an Disco-Fox. Manchmal divergieren die Kanäle, dann kommt ein Hit nach jedermanns Geschmack, und alle Kopfhörer leuchten in derselben Farbe auf. Ob es an der Weltmeisterschaft liegt, dass das Event mehr Frauen angezogen hat? Oder sind sie experimentierfreudiger? Was die Sangeslust betrifft, rangieren die Männer gleichauf: „Völlig losgelöst“, „Skandal im Sperrbezirk“ und „99 Luftballons“ schallen über den Platz. Doch es ist kein Vergleich zu Disco-Lautstärke. Die Szenerie wirkt surreal – und zugleich sehr fröhlich und entspannt. Es besteht Wiederholungsgefahr.

Weitere Themen

Nahverkehr in Sindelfingen: Zweimal im Juli umsonst mit Bus und Bahn

Nahverkehr in Sindelfingen Zweimal im Juli umsonst mit Bus und Bahn

Um den ÖPNV zu stärken, gewährt die Stadt Sindelfingen anlässlich der „VfB im Ländle-Sommertour“ sowie des Sindelfinger Sommer-Weinfests an zwei Wochenenden eine kostenfreie Nutzung.
Von Wolfgang Berger
Nach Großbrand in Leonberg: Kampf um die Altstadt: „Das ist eine Verpflichtung“

Nach Großbrand in Leonberg Kampf um die Altstadt: „Das ist eine Verpflichtung“

Zimmerermeister Simon Kienitz ist nach dem Brand am Leonberger Marktplatz federführend dabei, die Fachwerke der Gebäude stabil zu halten. Er ist beeindruckt von den Abläufen.
Von Marius Venturini
Stadtentwicklung in Leonberg: Wie sieht die hitzegerechte Stadt aus?

Stadtentwicklung in Leonberg Wie sieht die hitzegerechte Stadt aus?

Der Leonberger Baubürgermeister Brenner und der renommierte Architekt Schaller diskutieren am Donnerstag, 2. Juli, beim Zukunftsforum unserer Zeitung in der Kreissparkasse.
Von Thomas K. Slotwinski
Splashdiving-Cup in Sindelfingen: „Näher kommt man ans Fliegen nicht ran“ – Wilde Sprünge ins Wasserbecken

Splashdiving-Cup in Sindelfingen „Näher kommt man ans Fliegen nicht ran“ – Wilde Sprünge ins Wasserbecken

Fast 140 Teilnehmer haben beim Splashdiving-Cup im Sindelfinger Freibad vor allem jede Menge Spaß. Einen Wermutstropfen gab es aber doch.
Von Holger Schmidt
Sonnwendfeuer im Kreis Böblingen: Die Flammen lodern immer seltener

Sonnwendfeuer im Kreis Böblingen Die Flammen lodern immer seltener

Sonnwendfeuer sind beliebt, stehen aber unter Druck. Nicht nur das Wetter macht ihre Organisation schwierig. Manche wurden auch Opfer ihres großen Erfolgs.
Von Rebecca Baumann
Finanznot in Grafenau: „Es ist zehn Minuten nach zwölf“ - Bis 2029 über 17 Millionen Euro Schulden?

Finanznot in Grafenau „Es ist zehn Minuten nach zwölf“ - Bis 2029 über 17 Millionen Euro Schulden?

Die Gemeinde Grafenau kann den Haushalt im dritten Jahr in Folge nicht ausgleichen und plant eine Kreditaufnahme von 5,3 Millionen Euro.
Von Holger Schmidt
US-Militär feiert in Böblingen: Özdemir trifft „Bürgermeister“ der Panzerkaserne: 250 Jahre Independence Day

US-Militär feiert in Böblingen Özdemir trifft „Bürgermeister“ der Panzerkaserne: 250 Jahre Independence Day

Das Verhältnis zwischen der US-Regierung und Berlin ist angespannt. Trotzdem kommen Tausende zur Jubiläumsfeier, darunter auch Ministerpräsident Cem Özdemir – und er hat eine Botschaft.
Von Michael Weißenborn
Vor dem Sindelfinger Freibad: Zehnjährige wird bei Unfall schwer verletzt

Vor dem Sindelfinger Freibad Zehnjährige wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Kind ist in Sindelfingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog das Mädchen in eine Stuttgarter Klinik.
Von Eddie Langner
SV Böblingen: Müll, Schmierereien, Brandlöcher - Hockeyspieler „sind langsam zermürbt“

SV Böblingen Müll, Schmierereien, Brandlöcher - Hockeyspieler „sind langsam zermürbt“

Müll, Schmierereien und zuletzt Brandlöcher im Kunstrasen am Otto-Hahn-Gymnasium: Die Verantwortlichen bei der SV Böblingen fordern die Stadt zum Handeln auf.
Von Anke Kumbier
Digital Hub Region Stuttgart: Millionenförderung für Böblingen – „Kein Zugriff mehr auf neueste Updates“

Digital Hub Region Stuttgart Millionenförderung für Böblingen – „Kein Zugriff mehr auf neueste Updates“

Im Zentrum für Digitalisierung fiel der Startschuss zum Innovationsnetzwerk Digital Hub Region Stuttgart. Profitieren soll ausnahmsweise nicht die Großindustrie.
Von Jan-Philipp Schlecht
Weitere Artikel zu Herrenberg Schlager Nufringen Tanzen
 
 