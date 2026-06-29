Silent Disco in Herrenberg Tanz unter Sternen - surreal und fröhlich
Bei einer Silent Disco in Herrenberg tanzt jeder mit Kopfhörern – zu Musik von unterschiedlichen Kanälen. Am Samstag war das stimmungsvoll am Schönbuchturm zu erleben.
Bei einer Silent Disco in Herrenberg tanzt jeder mit Kopfhörern – zu Musik von unterschiedlichen Kanälen. Am Samstag war das stimmungsvoll am Schönbuchturm zu erleben.
Tagsüber herrschte Rekordhitze, aber jetzt um 21 Uhr weht oben am Schönbuchturm ein angenehmes kleines Lüftchen, wo auf der 1. Plattform drei DJs stehen. Der Turm ist mit bunten Papierrosen, Glitzerquallen und Scheinwerfern geschmückt, und Menschen mehrerer Generationen sind gekommen, um die erste Silent Disco der Veranstaltungs agentur EMT zu erleben, die auch „Kultur im Freien“ veranstaltet.