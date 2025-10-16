Silvester am Schlossplatz Braucht es wieder 500 Polizisten für Silvester in der Stadt?
Die Silvesterfeier auf dem Schlossplatz ist aus Finanzgründen abgesagt. Für eine friedliche Feier muss die Stuttgarter Polizei wieder weitgehend alleine sorgen.
Polizeivizepräsident Carsten Höfler hatte alles versucht. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats am 24. September hatte er davor gewarnt, auf die zentrale Silvesterfeier auf dem Schlossplatz zu verzichten. Ohne die drohten „pyrotechnische Angriffe“ in die Menge, und die Polizei müsse „robust“ vorgehen, wenn es eine völlig freie Aktionsfläche auf dem Schlossplatz gebe. Denn die würde dann von einem Eventpublikum genutzt, die in den vergangenen Jahren mit zunehmender Härte agiere. Höfler mahnte vergebens. Die Stadt kann sich die 952 000 Euro fürs Fest nicht leisten.