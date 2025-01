Zehntausende feiern auf dem Schlossplatz gut gelaunt und friedlich den Jahreswechsel, mit finaler Bierzelt-Stimmung. Die Lasershow aber ist für die Besucher eine Enttäuschung.

Georg Linsenmann 01.01.2025 - 14:19 Uhr

Mit einem verschärften Sicherheitskonzept als Reaktion auf den Anschlag von Magdeburg ist die Polizei die Silvesternacht in der City angegangen. Nicht zuletzt mit weiter erhöhter Präsenz, was sich auf der Königstraße auch in Sachen Böllerverbot unmittelbar bewährt. Nur vereinzelt knallt und zischt es mal, was die Beamten aber mit souveräner Ruhe unter Kontrolle halten. Wirksam sind auch die akkuraten Kontrollen an den Zugängen zum Festgelände auf dem Schlossplatz, wo mitgebrachtes Pyro-Material einkassiert wird. Fast halb voll ist so eine XXL-Mülltonne schon kurz nach Beginn der Silvesterparty mit Live-Musik vor dem Neuen Schloss.