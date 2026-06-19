Königin Silvia von Schweden feiert am 19. Juni ein ganz besonderes Jubiläum: Seit genau 50 Jahren ist sie Königin von Schweden. Anlässlich des Jahrestages hat das schwedische Königshaus neue Porträtfotos der 81-Jährigen veröffentlicht.

Die Aufnahmen entstanden im Schlosspark von Drottningholm und wurden von der Fotografin Therese Öhrvall gemacht. Auf den Bildern trägt Silvia die traditionelle Öland-Tracht. Das Königshaus teilte mit, dass die Mittsommerfeiertage in diesem Jahr privat auf Schloss Solliden auf der Insel Öland verbracht werden.

Auf den neuen Fotos trägt Königin Silvia eine weiße Bluse mit weitem Ärmel, ein blaues Mieder, einen roten Rock mit besticktem Saum sowie eine weiße Schürze mit feinen Stickereien. Sie steht in sommerlicher Natur zwischen hohem Gras und hellen Wiesenblumen, teils mit einem großen Blumenstrauß in den Händen. Die Aufnahmen wirken bewusst ruhig und volksnah – passend zum Mittsommer.

Das Jubiläum fällt auf denselben Tag wie der 50. Hochzeitstag von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia. Bereits in der vergangenen Woche wurde die goldene Hochzeit mit einem umfangreichen Festprogramm in Stockholm gefeiert. Tausende Menschen verfolgten damals die Kutschfahrt des Königspaares durch die schwedische Hauptstadt sowie die öffentlichen Feierlichkeiten im Kungsträdgården.

Auch in den sozialen Netzwerken fallen die Reaktionen überwiegend herzlich aus. Viele Nutzer loben die neuen Aufnahmen als „wunderschön“ und gratulieren Silvia zu ihrem Jubiläum. In mehreren Kommentaren wird ihr Einsatz für Schweden, für Kinder und für soziale Projekte hervorgehoben. Einige schreiben, Silvia sei für sie „die feinste Königin“ oder danken ihr ausdrücklich für ihre jahrzehntelange Arbeit.

Passend zum Jubiläumsjahr wurde außerdem eine besondere Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel „Kleider für eine Königin – Alltag und Fest über 50 Jahre“ sind im Schlosstheater Drottningholm ausgewählte Kleider und Kostüme zu sehen, die Silvia während ihrer Zeit als Königin getragen hat. Die Ausstellung wurde von der Königin persönlich eröffnet und zeigt einen Rückblick auf fünf Jahrzehnte schwedischer Königsgeschichte.

Silvia wurde am 19. Juni 1976 Königin von Schweden, als sie König Carl XVI. Gustaf in der Stockholmer Storkyrkan heiratete. Die gebürtige Deutsche zählt heute zu den bekanntesten und beliebtesten Mitgliedern des schwedischen Königshauses. Während ihrer Amtszeit engagierte sie sich insbesondere für Kinderrechte, Menschen mit Demenz und soziale Projekte in Schweden und international.

Mit den neuen Bildern erinnert das Königshaus nicht nur an ein außergewöhnliches Ehejubiläum, sondern auch an ein halbes Jahrhundert im Dienst der schwedischen Monarchie.