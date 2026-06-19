Königin Silvia von Schweden feiert am 19. Juni ein ganz besonderes Jubiläum: Seit genau 50 Jahren ist sie Königin von Schweden. Anlässlich des Jahrestages hat das schwedische Königshaus neue Porträtfotos der 81-Jährigen veröffentlicht.
19.06.2026 - 13:15 Uhr
Die Aufnahmen entstanden im Schlosspark von Drottningholm und wurden von der Fotografin Therese Öhrvall gemacht. Auf den Bildern trägt Silvia die traditionelle Öland-Tracht. Das Königshaus teilte mit, dass die Mittsommerfeiertage in diesem Jahr privat auf Schloss Solliden auf der Insel Öland verbracht werden.