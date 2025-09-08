In Stuttgart wird am späten Samstagabend der Tiktoker Sinan Movez von einem Unbekannten geschlagen und beleidigt. Nun ermittelt die Polizei.
08.09.2025 - 17:48 Uhr
Mit seinen Tanzvideos und Sketchen unterhält er mehr als 2,5 Millionen Follower auf der Internet-Plattform Tiktok, mehr als 300.000 Abonnenten verfolgen ihn auf Youtube – und sein TV-Debüt bei „Promi Big Brother“ im vergangenen Jahr war sein erster Auftritt in einer Reality-Show. Am vergangenen Wochenende wurde der 20- jährige Influencer Sinan Movez im Stuttgarter Nachtleben im Stadtzentrum in seinem Auto tätlich angegriffen. Die Polizei ermittelt nun den Vorfall.