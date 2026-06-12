Vom 11. Juni bis 8. August zieht erneut sommerliches Urlaubsfeeling ins Breuningerland Sindelfingen ein: Der Breuni Beach lädt zum Abschalten ein.
12.06.2026 - 12:42 Uhr
Beach-Flair, erfrischende Drinks, Streetfood, Musik und Fußball-WM-Spiele – das alles verspricht der Breuni Beach, der in Zusammenarbeit mit Fridas Pier bis 8. August am Breuningerland Sindelfingen aufgebaut ist – geöffnet wohlgemerkt immer donnerstags bis samstags. Zudem ergänzt die Breuni Soccer Lounge das Sommerkonzept mit Live-Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft.