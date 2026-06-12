Beach-Flair, erfrischende Drinks, Streetfood, Musik und Fußball-WM-Spiele – das alles verspricht der Breuni Beach, der in Zusammenarbeit mit Fridas Pier bis 8. August am Breuningerland Sindelfingen aufgebaut ist – geöffnet wohlgemerkt immer donnerstags bis samstags. Zudem ergänzt die Breuni Soccer Lounge das Sommerkonzept mit Live-Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft.

„Der Breuni Beach lebt vor allem von den gemeinsamen Momenten, die dort entstehen“ , wird Center-Manager Andreas Pohl in einer Pressemitteilung des Breuningerlands zitiert. So verwandele sich die Eventfläche Woche für Woche in einen sommerlichen Treffpunkt für After-Work-Abende, Familienzeit und entspannte Stunden.

Wöchentlich wechselt das Foodtruck-Angebot Foto: Breuningerland Sindelfingen

Donnerstags startet ab 17 Uhr der „kleine Freitag“ mit Sunset Sounds und Drinks ins Wochenende. Dazu lädt das Streetfood Lunch Special donnerstags und freitags zwischen 12 und 15 Uhr mit wöchentlich wechselnden Food-Trucks und einem Getränk zur Mittagspause unter Palmen ein. Freitagabends wird die Eventfläche dann bei der Breuni Beach Night bis 21 Uhr zur Feierabend-Location. Der Samstagvormittag steht ganz im Zeichen von Familien und Bewegung: Neben Glitzertattoos und Kinderschminken gehören auch Pilates-Angebote zum Programm.

Fußball-Lounge mit Live-Übertragung

„Die Fußball-Weltmeisterschaft gehört zu den Momenten, die man am liebsten gemeinsam erlebt. Genau dafür schaffen wir mit unserer Breuni Soccer Lounge den passenden Rahmen mitten im Beach“, sagt Andreas Pohl. Alle Spiele werden während der regulären Öffnungszeiten live übertragen. Für die Partien der deutschen Nationalmannschaft öffnet der Breuni Beach zusätzlich auch außerhalb der regulären Zeiten seine Türen.

Kreativaktion für Fußballvereine aus der Region

Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft wird das Breuningerland Sindelfingen auch zur Bühne kreativer Vereinskunst: Sechs Fußballvereine aus der Region haben jeweils einen Ball individuell gestaltet, der im EG1 bei Adidas ausgestellt ist. Bis zum WM-Finale können Besucherinnen und Besucher für ihren Favoriten abstimmen. Der Ball mit den meisten Stimmen gewinnt – und der Siegerverein darf sich über ein Sponsoring des Breuningerlands Sindelfingen in Höhe von 1500 Euro freuen.

Der Breuni Beach befindet sich im Außenbereich des Breuningerland Sindelfingen am Eingang Süd (bei der Lange Reinigung). Mit der Teilöffnung des Autobahnanschlusses Böblingen-Ost gelangen Besucherinnen und Besucher aus dem Raum Stuttgart und Böblingen außerdem schneller und direkter ins Breuni Beach – sowohl bei der Anfahrt als auch bei der Heimfahrt.

Weitere Informationen unter www.breuningerland-sindelfingen.de/breunibeachinn/willkommen