Sindelfinger Badezentrum im Umbruch: Hallenbad wird abgerissen – Freibad wird überdacht

Wo kann man denn noch schwimmen gehen, wenn das Hallenbad des Sindelfinger Badezentrums abgerissen wird – das ist eine Frage, die sich spätestens seit dem Gemeinderatsbeschluss am Dienstag, 24. März, viele Nutzerinnen und Nutzer des Bads stellen. Das Gremium hat beschlossen, dass das 50 Jahre alte Hallenbad abgebrochen und durch einen Neubau mit verschiedenen Erlebniswelten ersetzt wird. In der Sommerzeit ist das dabei kein Problem, denn das Freibad bleibt während des Neubaus geöffnet. Aber wohin sollen Schwimmer zwischen September und Mai ausweichen?