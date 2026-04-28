Milchbauern in Baden-Württemberg verzeichnen dem Landesbauernverband zufolge derzeit existenzgefährdende Einbußen. Das habe vor allem zwei Gründe.
28.04.2026 - 07:47 Uhr
Die wirtschaftliche Situation für Milchviehbetriebe wird nach Angaben des Branchenverbandes immer dramatischer. Einbrechende Erzeugerpreise einerseits und deutlich gestiegene Produktionskosten andererseits führten zu existenzgefährdenden Einbußen, warnte Horst Wenk, stellvertretender Geschäftsführer des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg (LBV) und Fachreferent für Agrarpolitik und Milch.