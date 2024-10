Die Betrugsaffäre um den Ditzinger Oldtimerhändler Klaus Kienle ist bester Filmstoff. Elegante Sportwagen aus den 50er-Jahren, für die heute Millionen bezahlt werden, liefern opulente Bilder. Genauso die schwerreiche, teils adlige Kundschaft. Und mittendrin der Mann, der alle zusammenbringt und die Story zum Krimi (und zum Drama) macht: Ein schwäbischer Kfz-Schlosser, der zum König der Restauratoren aufsteigt und unter Betrugsverdacht jäh abstürzt. Der SWR hat die Geschichte tatsächlich verfilmt, als journalistisch nüchterne Dokumentation. Sie zeigt: die Wirklichkeit ist spannender als jede Fantasie.

Der Film „Skandal um Oldtimer – der tiefe Fall des Klaus Kienle“ (Dienstag, 15. Oktober, 21 bis 21.45 Uhr im SWR-Fernsehen und in der ARD Mediathek) zeichnet ein detailreiches Bild des Falls, der die Szene seit einer Razzia bei Kienle im Mai 2023 umtreibt. Der Autor Thorsten Link und sein Team lassen Zeugen sprechen, die sich als Betrogene sehen. Die Kamera verfolgt live die Untersuchung eines manipulierten Mercedes 300 SL, den die Polizei als wichtiges Beweisstück einstuft. Und es spricht Klaus Kienle selbst, so ausführlich wie noch nie, seit er unter Verdacht steht.

Lesen Sie auch

„Wir dürfen das“, soll Kienle gesagt haben

Der 77-Jährige stellt sich im Film als argloser Handwerker dar und bestreitet jede Schuld. Veränderungen an Fahrgestellnummern der von ihm bearbeiteten Autos gibt er offen zu. Er sei dazu berechtigt gewesen, so seine Lesart. Ehemalige Mitarbeiter seiner Firma berichten von einer Betriebsversammlung, in der Kienle gesagt habe: „Also, wir sind hier wie ein Werk, wir dürfen das von Mercedes-Benz-Seite her.“ Nicht in den Fahrzeugpapieren dokumentierte Änderungen an der Fahrgestellnummer (FIN) sind laut Fachjuristen jedoch illegal. Auch würde schon der wissentliche Verkauf von erkennbar manipulierten Autos als Original den Tatbestand des Betrugs erfüllen.

Klaus Kienle in alten Zeiten mit einem Mercedes-Flügeltürer Foto: Simon Granville

Wie Kienles Verhalten juristisch beurteilt wird, könnte ein frühestens im kommenden Jahr möglicher Prozess zeigen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes drehen sich um Dutzende von mutmaßlichen Betrugs-, Untreue- und Insolvenzdelikten. Sie werden sich voraussichtlich bis weit ins Frühjahr 2025 hinziehen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der SWR-Film zeichnet eindrücklich zwei Fälle nach, die – auch durch Berichte unserer Zeitung – für Aufsehen gesorgt haben. Er zeigt, wie der bekannte Augsburger Unternehmer Max Schuster („Ich wurde noch nie so aufs Kreuz gelegt“) in den Strudel der Affäre geriet. Und er schildert den Ausgangspunkt des Skandals, der zur Anzeige durch den Koblenzer Händler Ralph Grieser führte: ein von Kienle an den Sultan von Johor, heute König von Malaysia, verkaufter phantasiegelber 300 SL, Gutachten zufolge ebenfalls erkennbar manipuliert. Überraschend räumt Kienle laut SWR-Doku in einem persönlichen Gespräch ein, es sei ein Fehler gewesen, das Auto als einwandfreies Original zu verkaufen. Die bezahlten 1,3 Millionen Euro halte er dennoch für angemessen.

Manipulationsvorwürfe waren schon früher polizeibekannt

Das besondere Verdienst der SWR-Doku aber ist es, den Skandal in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Anhand eines strafrechtlich bereits verjährten Falls wird belegt, wie schon vor rund 15 Jahren Manipulationsvorwürfe gegen Kienle polizeibekannt wurden, jedoch ohne Konsequenzen blieben. Im Mittelpunkt: der frühere deutsch-amerikanische Mercedes-Rennfahrer Gunter Thiel, Sieger des 1000-Kilometer-Rennens auf dem Nürburgring 1957, und sein privater 300 SL. Laut Insidern ein Schmuckstück von unzweifelhafter Originalität, stand der Wagen von 2000 bis 2007 zur Restauration bei Kienle. Als Thiel das Auto zurückerhält, so schildern es seine Söhne dem SWR, „hat er gleich gemerkt, dass der Rahmen gefälscht war“. Ehemalige Mitarbeiter berichten, Kienle habe Kundenautos regelrecht ausgeschlachtet, um die Teile für andere Aufträge zu verwenden. Ihr früherer Chef bestreitet dies.

Thiel geht zur Polizei, die Staatsanwaltschaft aber stellt die Ermittlungen ein. In einem Schreiben von 2011, das unserer Redaktion vorliegt, teilt die Behörde dem Ex-Rennfahrer mit, tatsächlich habe Kienle „den Rahmenlängsträger eines anderen Fahrzeugs einbauen lassen“. Er sei aber „seitens des Hersteller berechtigt, kaputte Rahmenträger zu ersetzen“. In die neuen Fahrzeugteile werde dann „wieder die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeschlagen“. Dies sei ohne Täuschungs- oder Bereicherungsabsicht erfolgt. In der Oldtimerszene von heute bezweifeln viele, dass damals gründlich genug ermittelt wurde.

Im Gefühl, betrogen worden zu sein, wendet sich Thiel mit der Bitte um Aufklärung auch an den damaligen Mercedes-Chef Dieter Zetsche. Thiels Sohn zitiert aus einem Schriftstück seines Vaters, die Reaktion sei gewesen, man wolle „keine Unruhe in die Szene bringen“. Ein für die Doku angefragtes Interview des SWR mit Mercedes-Benz kam, wie im Film berichtet wird, nicht zustande.

Insolvenz und Übernahme

Insolvenz

Fünf Monate nach der Durchsuchung des LKA meldete Klaus Kienles Betrieb Insolvenz an. Dem Bericht des Insolvenzverwalters zufolge gab es schon in den Jahren zuvor Liquiditätsprobleme.

Übernahme

Zum Preis von 3,05 Millionen Euro hat Mercedes-Benz Anfang 2024 wesentliche Teile des Kienle-Betriebs übernommen und im eigenen Classic Center eingegliedert, darunter zahlreiche Mitarbeiter, Maschinen und das Ersatzteillager.