SKS Russ Saisonvorschau Diese bekannten Klassik-Stars kommen nach Stuttgart
Auch in der Saison 2026/27 bietet Russ Klassik vier Klassikreihen und will ein großes Publikum ansprechen. Die großen Namen der Musikwelt sollen dabei helfen.
Auch in der Saison 2026/27 bietet Russ Klassik vier Klassikreihen und will ein großes Publikum ansprechen. Die großen Namen der Musikwelt sollen dabei helfen.
Auch in der neuen Konzertsaison setzt die SKS Russ auf eine Mischung aus Bewährtem und Neuem. Viele der Solisten, Ensembles und Orchester waren bereits mehrfach in Stuttgart zu erleben, einige werden sich zum ersten Mal hier präsentieren.