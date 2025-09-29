Nach Karlsruhe hat auch Stuttgart die Aktion erreicht. Am Samstag gab es diesen TikTok-Event am Feuersee. Unverhofft war die Initiative „Schön hier! Oder?“ dabei. Wie war’s?
Absurdes Theater – oder einfach leckar, aber schwer zu essen? Mehrere hundert junge Leute haben sich am frühen Samstagabend rund um die Kirche am Feuersee getroffen, um Pudding zu essen – und zwar mit der Gabel statt mit dem Löffel. Was sich nach einer absurden Idee anhört, ist in den sozialen Medien ein Trend, der viele Anhänger findet. Nun wird auch in Stuttgart mit der Gabel im Pudding fleißig herumgestochert. Mit dabei ein halbes Dutzend Engagierte der vor drei Monaten gegründeten Initiative „Schön hier! Oder?“. Deren Gründer Volker Gugenberger hat mit fünf Mitstreiterinnen und Mitstreitern den Event am Feuersee mitverfolgt, weil sie geplant hatten in ihrer Aktionswoche, dort Müll weg zu räumen.