Was geschieht in Stuttgart eigentlich in Sachen Digitalisierung? Mehr als viele Bürgerinnen und Bürger erwarten. Dies zeigt zumindest der Blick auf die jüngsten Ergebnisse der Digitalisierung in allen deutschen Großstädten: Im Smart City Index 2024 hat sich Stuttgart um eine Position verbessert und belegt mit 80,5 von 100 möglichen Punkten Rang sieben.

Was dieses Ergebnis aussagt? Der Digitalverband Bitkom hat zum sechsten Mal den Grad der Digitalisierung aller deutschen Großstädte anhand fünf zentraler Kategorien bewertet: Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft und Bildung. Stuttgart konnte vor allem in den Bereichen Energie und Umwelt sowie IT und Kommunikation punkten.

Unterstreicht die Digitalisierungs-Fortschritte: Erster Bürgermeister Fabian Mayer Foto: lg

Erfreut reagiert Stuttgarts Erster Bürgermeister Fabian Mayer: „Das Ergebnis des Smart City-Index belegt, dass wir mit unserer Digitalisierungsoffensive auf dem richtigen Weg sind“, sagt er – und: „Der Aufstieg auf Rang sieben ist ein ermutigender Schritt nach vorne und Ansporn, kontinuierlich weiter an der digitalen Transformation zu arbeiten. Hier gibt es noch viel zu tun. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen.“ Dies werden die Bürgerinnen und Bürger gerne hören: „Stuttgart“, so Mayer, „soll in den kommenden Jahren für alle Bürgerinnen und Bürger noch intelligenter, lebenswerter und vernetzter werden.“

Mit welchen Projekten aber gewann Stuttgart nun seine Punkte? Auffallend etwa im Feld „Energie und Umwelt“ das Lob für die intelligente Straßenbeleuchtung und einen hohen Anteil an E-Fahrzeugen. In der Rubrik „IT und Kommunikation“ zählt der Nutzen – und so punkten das Geoportal, 5G, das Open Data Portal und die Smart City Daten. Überraschen darf beim Stichwort „Mobilität“ das Lob für ein smartes Verkehrsmanagement, Sharing-Angebote und den Öffentlichen Nahverkehr. Im Feld „Gesellschaft und Bildung“ punkten die Digital-Szene, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Digitalkompetenz.

Index als interaktive Karte

Das Smart City Ranking ist als interaktive Online-Karte unter www.smart-city-index.de verfügbar. Bei all den dort aufscheinenden Zahlen kann leicht das „übergeordnete Ziel des Digitalverbandes Bitkom“ aus dem Blick geraten. Dieses wird so formuliert: Man wolle „Deutschland zu einem führenden Digitalstandort machen, die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und Verwaltung vorantreiben, digitale Souveränität stärken und eine breite gesellschaftliche Teilhabe an den digitalen Entwicklungen erreichen“. In Stuttgart, so scheint es, ist die Botschaft angekommen.