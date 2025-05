So verliefen die Geheimgespräche zwischen Lindner und dem Porsche-Chef

Es ist eine Panne, die der Öffentlichkeit spannende Einblicke in die Kommunikation zwischen Porsche-Chef Oliver Blume und dem damaligen Bundesfinanzminister Christian Lindner ermöglicht. Beide treten für E-Fuels ein, die die Klimabilanz von Verbrennungsmotoren in Richtung Klimaneutralität verbessern sollen, aber umstritten sind. Unmittelbar vor der Entscheidung des EU-Ministerrats begann ein SMS-Verkehr zwischen Lindner und Blume über die Positionierung in der heftigen Debatte.