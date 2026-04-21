Die Snooker-WM 2026 läuft vom 18. April bis 4. Mai im Crucible Theatre in Sheffield. Doch wie genau sieht der Spielplan aus und wo man die Duelle live im TV und Stream verfolgen?
Vom 18. April bis 4. Mai 2026 steigt im Crucible Theatre in Sheffield die Snooker-Weltmeisterschaft. Das traditionsreiche Turnier, das erstmals 1927 ausgetragen wurde, gilt als Höhepunkt der Saiso. Es geht um das meiste Preisgeld und die meisten Weltranglistenpunkte. Wer holt sich den Titel bei der 99. Ausgabe der Weltmeisterschaft?