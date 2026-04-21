Die Snooker-WM 2026 wird vom 18. April bis 4. Mai ausgetragen und findet traditionell im Crucible Theatre in Sheffield statt. Insgesamt 32 Spieler kämpfen in fünf Runden – von der 1. Runde über Achtel- und Viertelfinale bis hin zu Halbfinale und Finale – um den Weltmeistertitel. Die Top 16 der Weltrangliste sind direkt für die erste Runde gesetzt. Dazu zählen Zhao Xintong, Ding Junhui, Xiao Guodong, Shaun Murphy, John Higgins, Ronnie O’Sullivan, Chris Wakelin, Neil Robertson, Kyren Wilson, Mark Allen, Barry Hawkins, Mark Williams, Mark Selby, Wu Yize, Si Jiahui und Judd Trump.

Die Termine der Spielrunden im Überblick:

1. Runde : 18. April - 23. April 2026 (Best of 19 Frames)

: 18. April - 23. April 2026 (Best of 19 Frames) Achtelfinale : 23. April - 26. April 2026 (Best of 25 Frames)

: 23. April - 26. April 2026 (Best of 25 Frames) Viertelfinale : 28. April - 29. April 2026 (Best of 25 Frames)

: 28. April - 29. April 2026 (Best of 25 Frames) Halbfinale : 30. April - 2. Mai 2026 (Best of 33 Frames)

: 30. April - 2. Mai 2026 (Best of 33 Frames) Finale: 3. bis 4. Mai 2026 (Best of 35 Frames)

Spielplan und Ergebnisse der 1. Runde der Snooker-WM 2026

Samstag, 18.04.2026

Mark Allen vs. Zhang Anda, Endergebnis 10:6

vs. Zhang Anda, Endergebnis 10:6 Zhao Xintong vs. Liam Highfield, 10:7

vs. Liam Highfield, 10:7 Mark Williams vs. Antoni Kowalski, 10:4

vs. Antoni Kowalski, 10:4 Xiao Guodong vs. Zhou Yuelong, 10:6

vs. Zhou Yuelong, 10:6 Barry Hawkins vs. Matthew Stevens, 10:4

Sonntag, 19.04.2026

Ding Junhui vs. David Gilbert, 10:5

vs. David Gilbert, 10:5 John Higgins vs. Ali Carter, 10:7

Montag, 20.04.2026

11:00 Uhr: Kyren Wilson vs. Stan Moody, 10:7

vs. Stan Moody, 10:7 15:30 Uhr: Wu Yize vs. Lei Peifan

20:00 Uhr: Shaun Murphy vs. Fan Zhengyi

Dienstag, 21.04.2026

11:00 Uhr: Judd Trump vs. Gary Wilson

11:00 Uhr: Chris Wakelin vs. Liam Pullen

15:30 Uhr: Ronnie O’Sullivan vs. He Guoqiang

Mittwoch, 22.04.2026

11:00 Uhr: Mark Selby vs. Jak Jones

15:30 Uhr: Si Jiahui vs. Hossein Vafaei

20:00 Uhr: Neil Robertson vs. Pang Junxu

Übertragung der Snooker-WM 2026 live in TV und Stream

Eurosport hält die Übertragungsrechte an der Snooker-WM und zeigt alle Runden live im Free-TV. An den Turniertagen sind in der Regel drei Sessions angesetzt, eine Vormittagssession ab 11:00 Uhr, eine Nachmittagssession ab 15:30 Uhr sowie eine Abendsession ab 20:00 Uhr (MESZ).

Der Eurosport-Stream ist außerdem live und kostenlos über Joyn verfügbar. Zusätzlich wird das Turnier auch auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform HBO Max übertragen, wo die Matches sowohl live als auch auf Abruf verfolgt werden können.

Bei Discovery+ werden ebenfalls alle Spiele der Snooker-Weltmeisterschaft 2026 live gestreamt. Wer sämtliche Partien sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement ab 4,99 Euro pro Monat. Discovery Sports sendet an allen 17 Turniertagen live aus Sheffield.

Preisgeld bei der Snooker-WM 2026