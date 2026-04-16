Wer vor zehn Jahren in SAP investiert hätte, könnte heute auf eine beeindruckende Rendite blicken. Doch wie viel wäre aus einer Investition von 1.000 oder 10.000 Euro geworden?

Digital Desk: Matthias Kemter

SAP, der deutsche Softwaregigant mit Sitz in Walldorf, ist seit Jahrzehnten ein zentraler Akteur in der IT-Branche. Das Unternehmen, das 1972 gegründet wurde, hat sich auf Softwarelösungen für Geschäftsprozesse spezialisiert und ist heute ein führender Anbieter von Cloud-Computing-Diensten und Datenbanklösungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden Dollar im Jahr 2025 gehört SAP zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Doch die jüngste Entwicklung der Aktie zeigt, dass auch ein Branchenriese nicht vor Herausforderungen gefeit ist. Die anhaltenden Verluste und Unsicherheiten im Softwaresektor haben die Aktie zuletzt stark unter Druck gesetzt.

 

Wie hätte sich eine Investition entwickelt?

Im April 2016 lag der durchschnittliche Kurs der SAP-Aktie bei 70,12 Euro. Heute, zehn Jahre später, wird die Aktie bei 150,22 Euro gehandelt. Das entspricht einer Kurssteigerung von etwa 114 %. Wer damals 1.000 Euro investiert hätte, hätte sich 14,26 Aktien sichern können. Diese wären heute rund 2.140 Euro wert. Eine Investition von 10.000 Euro hätte sich entsprechend auf 21.400 Euro erhöht. Diese beeindruckende Entwicklung zeigt, wie langfristige Investitionen in etablierte Unternehmen wie SAP trotz zwischenzeitlicher Schwankungen lohnenswert sein können.

Aktuelle Analystenmeinungen

Die Analystenhäuser sind sich derzeit uneinig über die Zukunft der SAP-Aktie. Während Barclays die Aktie mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belässt und das langfristige Potenzial der KI-Strategie betont, zeigt sich Jefferies optimistisch und empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. JP Morgan hingegen hat SAP auf "Neutral" herabgestuft und sieht kurzfristige Herausforderungen durch die Umstellung des Geschäftsmodells. Die Meinungen spiegeln die Unsicherheiten wider, die durch die Transformation des Unternehmens und die aktuellen Marktbedingungen entstehen.