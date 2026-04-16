Wer vor zehn Jahren in SAP investiert hätte, könnte heute auf eine beeindruckende Rendite blicken. Doch wie viel wäre aus einer Investition von 1.000 oder 10.000 Euro geworden?

Matthias Kemter 16.04.2026 - 13:25 Uhr

SAP, der deutsche Softwaregigant mit Sitz in Walldorf, ist seit Jahrzehnten ein zentraler Akteur in der IT-Branche. Das Unternehmen, das 1972 gegründet wurde, hat sich auf Softwarelösungen für Geschäftsprozesse spezialisiert und ist heute ein führender Anbieter von Cloud-Computing-Diensten und Datenbanklösungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden Dollar im Jahr 2025 gehört SAP zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Doch die jüngste Entwicklung der Aktie zeigt, dass auch ein Branchenriese nicht vor Herausforderungen gefeit ist. Die anhaltenden Verluste und Unsicherheiten im Softwaresektor haben die Aktie zuletzt stark unter Druck gesetzt.