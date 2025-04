Alles, was geschieht, gibt einen Ton von sich: das Tippen auf der Tastatur, das Lachen und das Weinen, der Regen, der aufs Dach trommelt und der Sektkorken, der knallt. Welchen Sinn haben Geräusche für Menschen?

Markus Brauer KNA/ 22.04.2025 - 08:37 Uhr

In Wellen schwillt das Geräusch an und wieder ab, wird laut, dann wieder leiser. Es schwingt aus 64 schwarzen Lautsprechern, in dreidimensionaler Qualität. „Das haben wir an einem Strand am Mittelmeer aufgenommen“, sagt Kira Pohlmann, die das Geräuschlabor des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung seitens der Arbeitsgruppe für Umweltneurowissenschaften betreut. Mittels Wellenfeldsynthese wird hier möglichst naturgetreu der akustische Eindruck eines Raumes wiedergegeben.