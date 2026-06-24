Social Media Kinder verdienen Schutz
Es braucht klare Regeln für die Nutzung von Social Media – und strikte Auflagen für jene, die damit Geschäfte machen, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Es braucht klare Regeln für die Nutzung von Social Media – und strikte Auflagen für jene, die damit Geschäfte machen, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Instagram gibt es seit sechzehn Jahren, TikTok seit zehn. Die Politik sollte sich nicht noch einmal so viel Zeit lassen, um zu regeln, wie Kinder vor den Risiken zu schützen sind, denen sie dort begegnen: Mobbing, Hetze, Fake News und sonstigem Schund.
33 Vorschläge hat eine 13-köpfige Kommission für eine große Rentenreform gemacht. Kanzler Friedrich Merz stellt sich zu 100 Prozent hinter die Empfehlungen. Wir stellen die gesamten Empfehlungen (in Auszügen) im Wortlaut vor.