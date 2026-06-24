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Social Media Kinder verdienen Schutz

Social Media: Kinder verdienen Schutz
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Vieles, was Kinder per Handy erfahren, ist keineswegs zum Lachen: Mobbing, Hetze, Fake News, Pornografie Foto: Mascha Brichta/dpa

Es braucht klare Regeln für die Nutzung von Social Media – und strikte Auflagen für jene, die damit Geschäfte machen, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Instagram gibt es seit sechzehn Jahren, TikTok seit zehn. Die Politik sollte sich nicht noch einmal so viel Zeit lassen, um zu regeln, wie Kinder vor den Risiken zu schützen sind, denen sie dort begegnen: Mobbing, Hetze, Fake News und sonstigem Schund.

 

Eine Expertenkommission hat der Bundesregierung nun einen Katalog von Vorschlägen unterbreitet, was getan werden könnte. Unter den 56 Ratschlägen sind viele hilfreich. In einer entscheidenden Frage sind sich die Fachleute allerdings nicht einig: Sollte es ein pauschales Alterslimit für jenen Teil der digitalen Welt geben, der sich hinter dem irreführenden Etikett „Social Media“ verbirgt? Die komplexen Ideen der Experten lassen eine typisch deutsche Regelung befürchten: differenziert bis in die kleinsten Details – aber unpraktikabel und schwer verständlich. Vieles spricht für europaweite Standards und größtmögliche Klarheit. Andere Länder sind uns da schon einen Schritt voraus. Und nicht alles, was länger dauert, ist auch automatisch besser. Im Interesse von Kindern und Eltern sind unmissverständliche Regeln angezeigt: ein Alterslimit ohne Einschränkungen und Ausnahmen, einheitliche Vorschriften für ein Verbot der privaten Handynutzung an sämtlichen Schulen – um nur zwei zu nennen, die unerlässlich sind. Wichtig sind zudem strikte Auflagen für jene, die mit dem Nachwuchs in digitalen Sphären viel Geld verdienen.

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