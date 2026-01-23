Im Jahr 2025 sind laut offiziellen Zahlen knapp 60.000 Balkonkraftwerke in Baden-Württemberg hinzugekommen. Der Verein Balkon-Solar zieht diese Angabe nun in Zweifel.
23.01.2026 - 18:36 Uhr
Wie viele Balkonkraftwerke gibt es mittlerweile in Baden-Württemberg? Darüber gibt es aktuell Unstimmigkeiten. Das Solarcluster Baden-Württemberg sowie die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) würden die tatsächliche Zahl an Steckersolar-Geräten unterschätzen, sagt Sebastian Müller vom Verein Balkon-Solar in Freiburg.