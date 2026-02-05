 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Schließung des Saunabereichs sorgt für Unmut: Besucher sammelt Unterschriften

Solebad Cannstatt Schließung des Saunabereichs sorgt für Unmut: Besucher sammelt Unterschriften

Solebad Cannstatt: Schließung des Saunabereichs sorgt für Unmut: Besucher sammelt Unterschriften
1
Vier verschiedene Saunen gibt es im Solebad. Foto: Stuttgarter Bäder

Die Stadt Stuttgart will die Sauna im Solebad Cannstatt aus Kostengründen schließen. Dagegen regt sich Protest. Eine Petition fordert nun den Erhalt des Angebots.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Für viele Besucherinnen und Besucher des Solebads Cannstatt (ehemals Mineralbad) war es eine bittere Nachricht: In absehbarer Zeit soll es dort keine Sauna mehr geben. Wie ein Sprecher der Stadt bestätigte, soll der Saunabetrieb aus Kostengründen dauerhaft eingestellt werden. Die Fläche im zweiten Obergeschoss ist künftig zur Vermietung an die Firma Nanz medico vorgesehen, die dort ihr Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZAR) erweitern möchte. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen kurz vor Weihnachten.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Aus für Sauna im Solebad: Nicht nur ein Ort zum Schwitzen, sondern auch ein sozialer Raum

Aus für Sauna im Solebad Nicht nur ein Ort zum Schwitzen, sondern auch ein sozialer Raum

Mit der Schließung des Saunabereichs im Solebad Cannstatt verschwindet nicht nur ein Teil des Bades, sondern für viele in Stuttgart ein sozialer Raum, meint unsere Autorin.

Das Solebad muss teilweise saniert und modernisiert werden. Wegen der angespannten finanziellen Lage der Landeshauptstadt Stuttgart blieben diese Maßnahmen im Doppelhaushalt 2026/27 jedoch außen vor. Geplant ist, den Badebereich künftig um ein Soledampfbad und eine Aromasauna zu erweitern. Die dafür benötigten Mittel wollen die Stuttgarter Bäder erst zum nächsten Doppelhaushalt 2028/29 erneut beantragen.

Mehr als 900 Unterschriften für Erhalt der Sauna

Nun regt sich Protest – sowohl aus der Bürgerschaft als auch aus der Politik. Mit einer Petition unter dem Titel „Für den Erhalt der Saunen im Solebad Cannstatt“ auf der Petitionsplattform We Act wurden bereits mehr als 900 Unterschriften gesammelt. Verfasser Mark Schwarz fordert darin, den Beschluss zur Erhöhung der Eintrittspreise, zur Einführung eines Wochenendzuschlags sowie zur Schließung der Sauna und zur Verpachtung der Fläche an das ZAR zurückzunehmen. Stattdessen solle das Solebad einschließlich der Sauna erhalten und saniert werden. „Gesundheit, Erholung und Gemeinschaft dürfen nicht unter Sparzwang geraten. Eine Stadt muss öffentliche Bäder als Daseinsvorsorge verstehen und erhalten, statt die Räume ihrer Funktion zu entziehen und zu privatisieren“, sagt der Stuttgarter Stadtsoziologe, der selbst regelmäßig das Solebad besucht.

Unsere Empfehlung für Sie

Dauerhafte Schließung: Im Solebad Cannstatt gibt es bald keine Sauna mehr

Dauerhafte Schließung Im Solebad Cannstatt gibt es bald keine Sauna mehr

Nur noch einige Monate können Besucher des Solebads Cannstatt den Saunabereich nutzen. Dann wird dieser aus Kostengründen geschlossen. Ein neuer Pächter steht bereit.

Ihn stört, was die Stadt im Fall des Solebads politisch entscheidet: Sie treffe eine Haushaltsentscheidung, die unmittelbar in Alltagsroutinen eingreife. Der Saunabereich sei für viele ein stabiler Alltagsort, an dem Erholung, körperliche Entlastung, Gesundheitspraktiken und Gemeinschaft zusammenkämen – niedrigschwellig und ohne dass Teilhabe über Status oder hohe Ausgaben organisiert werden müsse. „Wenn die Stadt diesen Ort streicht, verschwindet nicht einfach ein Freizeitangebot, sondern eine regelmäßig gelebte Möglichkeit, sich in der Stadt zu regenerieren und einen verlässlichen öffentlichen Ort zu haben“, sagt er gegenüber unserer Zeitung.

Stadt hält an Schließung der Sauna fest

Ungeachtet dieser Kritik und der laufenden Petition hält die Stadt an dem Beschluss fest. Die Unterschriftenaktion habe keinen Einfluss auf die Entscheidung des Gemeinderats, heißt es von Seiten der Bäderbetriebe. „Trotz der laufenden Petition sind die Bäderbetriebe und die Landeshauptstadt verpflichtet, einen aktuell gültigen Gemeinderatsbeschluss umzusetzen“, heißt es in der Stellungnahme.

Aus Sicht der Stadtverwaltung bleibt das Saunaangebot in Stuttgart dennoch ausreichend. Technik-Bürgermeister Dirk Thürnau hält das Angebot auch nach einer Schließung der Sauna im Solebad weiterhin für attraktiv: „Trotz der Einstellung des Saunabetriebs im Solebad Cannstatt in einigen Monaten bieten die Stuttgarter Bäder ihren Gästen jetzt und in Zukunft ein attraktives Saunaangebot“, sagt er unserer Zeitung. „Durch den geplanten Ersatzneubau des Hallenbads Zuffenhausen entsteht mit der Inbetriebnahme 2029 im nördlichen Stadtgebiet eine attraktive und klimaneutrale Sauna.“ Das Sauna- und Wellnessangebot im Leuze sowie im Mineralbad Berg strahle auf die ganze Stadt aus. Für die Stadtmitte sowie das westliche und südliche Stadtgebiet stehe zudem die Sauna im Stadtbad Heslach zur Verfügung.

Ruf nach geschlechtergetrennter Sauna im Leuze

Die Saunen im Leuze sollen das wegfallende Angebot im Solebad auffangen. Foto: imago/Lichtgut

Faktisch gibt es derzeit nur in den städtischen Bädern Bad Berg und Solebad die Möglichkeit, geschlechtergetrennt zu saunieren. Dies nehmen die Gemeinderatsfraktionen Die Linke SÖS Plus und PULS, Die Stadtisten, Die Partei sowie die Klimaliste zum Anlass, die Entscheidung der Stadt ebenfalls zu kritisieren. „Mit der Schließung der Damen- und Herrensaunazeiten im Solebad Cannstatt fällt ein wichtiges Angebot weg“, heißt es in einem Antrag. Kompensiert werden solle dies durch Saunazeiten nur für Frauen, nur für Männer und nur für queere Menschen im Mineralbad Leuze. „Gemischte Saunen werden in der Praxis häufiger von Männern genutzt, was zu einem Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern in der Sauna führt“, begründen die Fraktionen ihren Antrag. Eine Antwort darauf steht noch aus.

Weitere Themen

Altersresidenz im Zoo Karlsruhe: Fußpflege in der Elefanten-WG – auch alte Tiere können noch viel lernen

Altersresidenz im Zoo Karlsruhe Fußpflege in der Elefanten-WG – auch alte Tiere können noch viel lernen

Im Haus für Elefanten im Zoo Karlsruhe gibt es nicht nur Spiel- und Schlafzonen, sondern auch einen Bereich, in dem die Tiere trainiert werden. Was lernen sie dort?
Von Iris Frey
Verkehr in Stuttgart: Insolvenz stoppt Bau: Weinsteige bleibt länger Engpass

Verkehr in Stuttgart Insolvenz stoppt Bau: Weinsteige bleibt länger Engpass

Auto- und Radfahrer müssen länger mit Staus rechnen: Die Baustelle auf der Weinsteige steht still, der Terminplan ist nicht zu halten. Ursache ist die Insolvenz eines Bauunternehmens.
Von Christian Milankovic
Solebad Cannstatt: Schließung des Saunabereichs sorgt für Unmut: Besucher sammelt Unterschriften

Solebad Cannstatt Schließung des Saunabereichs sorgt für Unmut: Besucher sammelt Unterschriften

Die Stadt Stuttgart will die Sauna im Solebad Cannstatt aus Kostengründen schließen. Dagegen regt sich Protest. Eine Petition fordert nun den Erhalt des Angebots.
Von Katrin Maier-Sohn
Fahrschulen in Stuttgart: Anmeldezahlen brechen ein: Droht jetzt der Führerschein-Stau?

Fahrschulen in Stuttgart Anmeldezahlen brechen ein: Droht jetzt der Führerschein-Stau?

Die Anmeldezahlen für den Führerschein gehen deutlich zurück. Eine Stuttgarter Fahrschulinhaberin beschreibt die gefährliche Gemengelage für die Branche.
Von Imelda Flaig
Getöteter Zugbegleiter: Angriffe sind auch in Stuttgart an der Tagesordnung

Getöteter Zugbegleiter Angriffe sind auch in Stuttgart an der Tagesordnung

Der Fall eines Zugbegleiters, der nach einem Angriff gestorben ist, erschüttert Kollegen. Denn sie haben es häufig mit aggressiven Fahrgästen zu tun, wie ein Blick ins Archiv zeigt.
Von Christine Bilger
70 Jahre Stuttgarter Fernsehturm: Für diese Feier überwindet der SWR-Intendant sogar die Höhenangst

70 Jahre Stuttgarter Fernsehturm Für diese Feier überwindet der SWR-Intendant sogar die Höhenangst

Auch nach 70 Jahren steht er da wie eine Eins: der Fernsehturm. Zum Auftakt des Jubiläumsprogramms lobten der SWR-Intendant und der Oberbürgermeister den Turm in den Himmel.
Von Jan Sellner
Kurz geht das Licht aus: Stromausfall: So lief der Tag in Stuttgart

Kurz geht das Licht aus Stromausfall: So lief der Tag in Stuttgart

Große Teile des Stadtgebiets waren am Donnerstag von einem Stromausfall betroffen. Die Ursache steht inzwischen fest.
Von Michael Bosch
Wer darf mit der Queen in den Fernsehturm-Aufzug?

Stuttgart-Anekdoten mit Elizabeth II. Wer darf mit der Queen in den Fernsehturm-Aufzug?

Ein Staatsbesuch in Stuttgart brachte vor über 60 Jahren die Rathaus-Mitarbeiter ins Schwitzen. Eine Verwechslung zwischen Marbach am Neckar und dem Landesgestüt Marbach sorgte für Irritationen: "Where are the horses?", fragte die Queen. [Archiv]
Von Theresa Schäfer
Stromausfall in Stuttgart: Newsblog: Stadtwerke überprüfen 360 E-Ladestationen

Stromausfall in Stuttgart Newsblog: Stadtwerke überprüfen 360 E-Ladestationen

Stuttgart war am Donnerstag von einem größeren Stromausfall betroffen. Wir haben in einem Newsblog über die Lage in der Stadt berichtet.
Von Florian Dürr, Lukas Jenkner, Michael Bosch
Studie in Stuttgart: Je artenreicher der Spielplatz, desto besser geht es dem Kind

Studie in Stuttgart Je artenreicher der Spielplatz, desto besser geht es dem Kind

Für eine Studie wurden 28 Spielplätze im Stuttgarter Talkessel untersucht – mit erstaunlichem Ergebnis: Die Artenvielfalt der Pflanzen hängt mit dem Wohlbefinden der Kinder zusammen.
Von Lisa Kutteruf
Weitere Artikel zu Stuttgart Sauna Therme Video Haushalt
 
 