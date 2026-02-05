Für viele Besucherinnen und Besucher des Solebads Cannstatt (ehemals Mineralbad) war es eine bittere Nachricht: In absehbarer Zeit soll es dort keine Sauna mehr geben. Wie ein Sprecher der Stadt bestätigte, soll der Saunabetrieb aus Kostengründen dauerhaft eingestellt werden. Die Fläche im zweiten Obergeschoss ist künftig zur Vermietung an die Firma Nanz medico vorgesehen, die dort ihr Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZAR) erweitern möchte. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen kurz vor Weihnachten.