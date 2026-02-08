Der Argentinier war bislang als Solist des Stuttgarter Balletts bekannt. Am Samstagabend hatte er seinen ersten Auftritt mit der Modern Death Metal-Band „Death by Dissonance“.

Volontäre: Julian Meier (mej)

Die Modern Death Metal-Band „Death by Dissonance“ erhält ungewöhnliche Verstärkung: Ciro Ernesto Mansilla, Solist beim Stuttgarter Ballett, ist neuer zweiter Sänger. Das wurde am Samstagabend bei ihrem Auftritt im Juze Backnang bekannt, bei dem die Band aus Ludwigsburg auch ihr neues Album „Exile Within“ präsentierte.

 

Bis zuletzt blieb es ein gut gehütetes Geheimnis, wer Nachfolger des bisherigen zweiten Sängers Maximilian Müller wird. Auch kurz bevor „Death by Dissonance“ die Bühne im proppenvollen Juze betraten, rätselten die Anhänger der Band noch darüber. Nachdem „Death by Dissonance“ die erste Hälfte ihres Auftritts noch in der alten Besetzung gespielt hatten, wurde zur Hälfte getauscht – und der hauptberufliche Tänzer Ciro Ernesto Mansilla betrat das Licht der Metal-Welt.

Überzeugender erster Auftritt

Mansilla wurde in Argentinien geboren und kam im November 2018 nach Deutschland, wo er seitdem Mitglied des Stuttgarter Balletts ist. Mit Heavy Metal hatte er beruflich noch keine Berührungspunkte – bis jetzt. Mit einem energiegeladenen Auftritt bewies er aber, dass das kein Nachteil sein muss – und überzeugte nebenbei auch noch mit seinen stimmlichen Fähigkeiten von Growls bis Screams.

Bei der Album Release Show hatten neben Mansilla noch zwei weitere neue Bandmitglieder ihr ersten Auftritt: Die Namen von Richard Bartsch (Gitarre) und Hendrik Schüler (Schlagzeug) waren bereits zuvor bekanntgegeben worden. Sie ersetzen Dean Zundel (Gitarre) und Johannes Rupp (Schlagzeug).