Der Argentinier war bislang als Solist des Stuttgarter Balletts bekannt. Am Samstagabend hatte er seinen ersten Auftritt mit der Modern Death Metal-Band „Death by Dissonance“.
08.02.2026 - 09:10 Uhr
Die Modern Death Metal-Band „Death by Dissonance“ erhält ungewöhnliche Verstärkung: Ciro Ernesto Mansilla, Solist beim Stuttgarter Ballett, ist neuer zweiter Sänger. Das wurde am Samstagabend bei ihrem Auftritt im Juze Backnang bekannt, bei dem die Band aus Ludwigsburg auch ihr neues Album „Exile Within“ präsentierte.