Ralv Milberg kennt man vor allem als Produzenten von Bands wie Die Nerven. Jetzt veröffentlicht der Stuttgarter endlich ein eigenes Album – mit etwas Fanta-4-Hilfe.

Gunther Reinhardt 21.01.2025 - 12:08 Uhr

Andere Musiker schwärmen einem von ihren coolen Gitarrenriffs oder sensationellen Hooklines vor und davon wie sie ihre letzte toxische Beziehung zu einer knuffigen Indiepop-Nummer verarbeitet haben. Doch Ralv Milberg ist nicht wie andere Musiker. Er spricht lieber über die Latenz von Midi-Schnittstellen, von Tracksummenberechnungen oder davon, dass Obertöne je nach Phasenwinkel anders klingen und dadurch Geistermelodien entstehen können. Milberg, der in den letzten Jahren besonders dadurch auffiel, dass er in seinem Studio in Heslach ganz großartig die Musik von Bands wie Die Nerven, Karies oder von Levin Goes Lightly aufgenommen und produzieren hat, ist der größte Musiknerd Stuttgarts.