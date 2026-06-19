Sommer in Stuttgart: Cafés, Bars und Gastros mit kühlen Hinterhöfen

Im Sommer spielt sich das Leben am liebsten unter freiem Himmel ab – zumindest, wenn das Wetter mitspielt. Doch nicht immer muss es die volle Sonne oder das bunte Treiben mitten im Geschehen sein. Wir haben deshalb einige Stuttgarter Gastronomien zusammengestellt, die mit gemütlichen Hinterhöfen überzeugen. Ob im Westen, Süden oder Osten der Stadt: Wer in Stuttgart nach schattigen Plätzen mit entspannter Atmosphäre sucht, wird garantiert fündig. Ein Hauch von Dolce Vita inklusive.

Alte Schule Im kleinen Pub in Stuttgart-Gablenberg treffen VfB-Fans auf Whiskey-Liebhaber und Pubquiz-Enthusiastinnen – und alle sind willkommen. Auch im gemütlichen Hinterhof lässt es sich entspannt sitzen und bei Salaten, Fleischküchle oder Currywurst den Abend genießen. Regelmäßig stehen Fußballübertragungen und Pubquiz-Abende auf dem Programm.

Alte Schule, Gablenberger Hauptstr. 128, Stuttgart-Ost, Mo-Do 16-1, Fr 13-1, Sa+So 10-1 Uhr

Kabi Weinbar

Die Kabi Weinbar ist die richtige Adresse für alle, die guten Wein in entspannter Atmosphäre genießen möchten – egal ob Kenner oder neugierige Einsteiger. Die Betreiber Marcel Truckenmüller und Gabriela Predatsch haben einen Ort geschaffen, den sie selbst gerne besuchen würden: unkompliziert, gemütlich und ganz ohne die Verpflichtung, gleich ein komplettes Menü zu bestellen. Besonders schön sitzt man im versteckten Innenhof, der mit seinen lauschigen Plätzen zum Verweilen und Probieren einlädt.

Kabi Weinbar, Schlossstr. 63A, Stuttgart-West, Di-Sa ab 16-0 Uhr

Ratto

Aus den Räumen der Galerie Kernweine ist vor kurzem das Ratto entstanden – geblieben ist die Liebe zu gutem Wein und entspannten Abenden in besonderer Atmosphäre. Neben einer sorgfältig ausgewählten Weinkarte gibt es kleine Gerichte zum Teilen und Genießen. Das eigentliche Highlight versteckt sich jedoch im Innenhof: Zwischen alten Mauern und viel Grün lässt sich hier wunderbar verweilen – fast wie ein kleiner Kurzurlaub mitten in Stuttgart.

Ratto, Cottastr. 4, Stuttgart-Süd, Di-Do 16-0.30, Fr+Sa 9-1, So 9-18 Uhr

Köhlerstüble

In der Neckarstraße zeigt das Köhlerstüble, wie vielseitig schwäbische Küche auch rein pflanzlich funktionieren kann. Auf der Speisekarte stehen vegane Interpretationen von Klassikern wie Rostbraten, Spätzle oder Maultaschen. Mit dem dazugehörigen Biergarten hat das Restaurant zudem Stuttgarts ersten veganen Biergarten eröffnet – inklusive Wurstsalat und gemütlicher Atmosphäre unter freiem Himmel.

Restaurant und Biergarten Köhlerstüble, Neckarstr. 209, Stuttgart-Ost, Mo-Fr 18.30-22 Uhr

Little Italy

Das Little Italy ist ein kleines, charmantes Restaurant im Lehenviertel von Stuttgart. Hier wird authentisch-italienische Küche auf den Teller gebracht. Die Plätze sind immer gut besetzt – der kleine Hof und Vorgarten sind ein echter Geheimtipp für Pizza, Pasta und Amore im Sommer.

Little Italy, Liststr. 30, Stuttgart-Süd, Mi-So 17-22.30 Uhr

Im Künstlerhaus

Mittags lockt ein wechselnder Lunch, abends eine kreative Küche mit passenden Weinen – und das alles in einem der schönsten Hinterhöfe der Stadt. Zwischen Lichterketten und historischem Ambiente lässt es sich im Künstlerhaus wunderbar verweilen. Ein Ort, der nicht nur auf dem Teller, sondern auch optisch einiges zu bieten hat.

Im Künstlerhaus, Reuchlinstr. 4B, Stuttgart-West, Di-Fr 11.30-14.30 und 17.30-23, Sa 17.30-23 Uhr

Café Gustav

Ob ausgiebiges Frühstück, ein Stück Bananenbrot, Flammkuchen oder die erste Schorle des Tages – im Café Gustav findet sich für jede Tageszeit das Passende. Besonders gemütlich wird es im charmanten Hinterhof mit Backstein-Flair, der zum entspannten Verweilen mitten im Stuttgarter Westen einlädt.

Café Gustav, Schwabstr. 47, Stuttgart-West, Mo 9-17, Di-Fr 8-21, Sa+So 9-19 Uhr

Weltcafé

Das Weltcafé am Charlottenplatz. Foto: Weltcafé

Direkt am Charlottenplatz gelegen, steht das Weltcafé für Offenheit, Begegnung und eine internationale Atmosphäre. Zwischen Weltladen und Welcome Center ist ein Ort entstanden, an dem Menschen zusammenkommen – sei es zum Frühstück, zum Mittagstisch oder einfach auf einen Kaffee zwischendurch. Im ruhigen Innenhof mit Sonnenschirmen lässt sich der Trubel der Innenstadt für einen Moment vergessen.

Weltcafé, Charlottenplatz 17, Stuttgart-Mitte, Do-Di 9-22 Uhr

Fischlabor

Trotz des Namens kommt im Fischlabor kein Fisch auf den Teller. Stattdessen setzt das Lokal im Stuttgarter Westen auf kreative Burger, Salate, Spätzle und weitere herzhafte Gerichte. Dazu gibt es regionale Biere und ausgewählte Weine. An warmen Tagen wird der gemütliche Hinterhof zum perfekten Ort für einen entspannten Feierabend.

Fischlabor, Ludwigstraße 36, Stuttgart-West, Mo-Do 16-1, Fr+Sa 16-3 Uhr