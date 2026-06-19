Sommer in Stuttgart Cafés, Bars und Gastros mit kühlen Hinterhöfen
Schatten, Schorle und Schlemmen – was gibt es Besseres im Sommer? In diesen Stuttgarter Cafés, Bars und Restaurants kann man sich in schönen Hinterhöfen abkühlen.
Schatten, Schorle und Schlemmen – was gibt es Besseres im Sommer? In diesen Stuttgarter Cafés, Bars und Restaurants kann man sich in schönen Hinterhöfen abkühlen.
Im Sommer spielt sich das Leben am liebsten unter freiem Himmel ab – zumindest, wenn das Wetter mitspielt. Doch nicht immer muss es die volle Sonne oder das bunte Treiben mitten im Geschehen sein. Wir haben deshalb einige Stuttgarter Gastronomien zusammengestellt, die mit gemütlichen Hinterhöfen überzeugen. Ob im Westen, Süden oder Osten der Stadt: Wer in Stuttgart nach schattigen Plätzen mit entspannter Atmosphäre sucht, wird garantiert fündig. Ein Hauch von Dolce Vita inklusive.