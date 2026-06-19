 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Cafés, Bars und Gastros mit kühlen Hinterhöfen

Sommer in Stuttgart Cafés, Bars und Gastros mit kühlen Hinterhöfen

Sommer in Stuttgart: Cafés, Bars und Gastros mit kühlen Hinterhöfen
1
Schöne Hinterhöfe können im Sommer Lebensretter sein. Foto: Gustav, Im Künstlerhaus

Schatten, Schorle und Schlemmen – was gibt es Besseres im Sommer? In diesen Stuttgarter Cafés, Bars und Restaurants kann man sich in schönen Hinterhöfen abkühlen.

Im Sommer spielt sich das Leben am liebsten unter freiem Himmel ab – zumindest, wenn das Wetter mitspielt. Doch nicht immer muss es die volle Sonne oder das bunte Treiben mitten im Geschehen sein. Wir haben deshalb einige Stuttgarter Gastronomien zusammengestellt, die mit gemütlichen Hinterhöfen überzeugen. Ob im Westen, Süden oder Osten der Stadt: Wer in Stuttgart nach schattigen Plätzen mit entspannter Atmosphäre sucht, wird garantiert fündig. Ein Hauch von Dolce Vita inklusive.

 

Alte Schule

Im kleinen Pub in Stuttgart-Gablenberg treffen VfB-Fans auf Whiskey-Liebhaber und Pubquiz-Enthusiastinnen – und alle sind willkommen. Auch im gemütlichen Hinterhof lässt es sich entspannt sitzen und bei Salaten, Fleischküchle oder Currywurst den Abend genießen. Regelmäßig stehen Fußballübertragungen und Pubquiz-Abende auf dem Programm.

Alte Schule, Gablenberger Hauptstr. 128, Stuttgart-Ost, Mo-Do 16-1, Fr 13-1, Sa+So 10-1 Uhr

Kabi Weinbar

Die Kabi Weinbar ist die richtige Adresse für alle, die guten Wein in entspannter Atmosphäre genießen möchten – egal ob Kenner oder neugierige Einsteiger. Die Betreiber Marcel Truckenmüller und Gabriela Predatsch haben einen Ort geschaffen, den sie selbst gerne besuchen würden: unkompliziert, gemütlich und ganz ohne die Verpflichtung, gleich ein komplettes Menü zu bestellen. Besonders schön sitzt man im versteckten Innenhof, der mit seinen lauschigen Plätzen zum Verweilen und Probieren einlädt.

Kabi Weinbar, Schlossstr. 63A, Stuttgart-West, Di-Sa ab 16-0 Uhr

Unsere Empfehlung für Sie

Sommergastronomie im Kessel: Die 10 schönsten Biergärten in Stuttgart

Sommergastronomie im Kessel Die 10 schönsten Biergärten in Stuttgart

Schattige Terrassen, kühle Drinks und bodenständiges Essen: Sommerzeit ist Biergartenzeit! Wir haben zehn Tipps für alle, die gerne draußen die Zeit verhocken.

Ratto

Aus den Räumen der Galerie Kernweine ist vor kurzem das Ratto entstanden – geblieben ist die Liebe zu gutem Wein und entspannten Abenden in besonderer Atmosphäre. Neben einer sorgfältig ausgewählten Weinkarte gibt es kleine Gerichte zum Teilen und Genießen. Das eigentliche Highlight versteckt sich jedoch im Innenhof: Zwischen alten Mauern und viel Grün lässt sich hier wunderbar verweilen – fast wie ein kleiner Kurzurlaub mitten in Stuttgart.

Ratto, Cottastr. 4, Stuttgart-Süd, Di-Do 16-0.30, Fr+Sa 9-1, So 9-18 Uhr

Köhlerstüble

In der Neckarstraße zeigt das Köhlerstüble, wie vielseitig schwäbische Küche auch rein pflanzlich funktionieren kann. Auf der Speisekarte stehen vegane Interpretationen von Klassikern wie Rostbraten, Spätzle oder Maultaschen. Mit dem dazugehörigen Biergarten hat das Restaurant zudem Stuttgarts ersten veganen Biergarten eröffnet – inklusive Wurstsalat und gemütlicher Atmosphäre unter freiem Himmel.

Restaurant und Biergarten Köhlerstüble, Neckarstr. 209, Stuttgart-Ost, Mo-Fr 18.30-22 Uhr

Little Italy

Das Little Italy ist ein kleines, charmantes Restaurant im Lehenviertel von Stuttgart. Hier wird authentisch-italienische Küche auf den Teller gebracht. Die Plätze sind immer gut besetzt – der kleine Hof und Vorgarten sind ein echter Geheimtipp für Pizza, Pasta und Amore im Sommer.

Little Italy, Liststr. 30, Stuttgart-Süd, Mi-So 17-22.30 Uhr

Im Künstlerhaus

Mittags lockt ein wechselnder Lunch, abends eine kreative Küche mit passenden Weinen – und das alles in einem der schönsten Hinterhöfe der Stadt. Zwischen Lichterketten und historischem Ambiente lässt es sich im Künstlerhaus wunderbar verweilen. Ein Ort, der nicht nur auf dem Teller, sondern auch optisch einiges zu bieten hat.

Im Künstlerhaus, Reuchlinstr. 4B, Stuttgart-West, Di-Fr 11.30-14.30 und 17.30-23, Sa 17.30-23 Uhr

Café Gustav

Ob ausgiebiges Frühstück, ein Stück Bananenbrot, Flammkuchen oder die erste Schorle des Tages – im Café Gustav findet sich für jede Tageszeit das Passende. Besonders gemütlich wird es im charmanten Hinterhof mit Backstein-Flair, der zum entspannten Verweilen mitten im Stuttgarter Westen einlädt.

Café Gustav, Schwabstr. 47, Stuttgart-West, Mo 9-17, Di-Fr 8-21, Sa+So 9-19 Uhr

Weltcafé

Das Weltcafé am Charlottenplatz. Foto: Weltcafé

Direkt am Charlottenplatz gelegen, steht das Weltcafé für Offenheit, Begegnung und eine internationale Atmosphäre. Zwischen Weltladen und Welcome Center ist ein Ort entstanden, an dem Menschen zusammenkommen – sei es zum Frühstück, zum Mittagstisch oder einfach auf einen Kaffee zwischendurch. Im ruhigen Innenhof mit Sonnenschirmen lässt sich der Trubel der Innenstadt für einen Moment vergessen.

Weltcafé, Charlottenplatz 17, Stuttgart-Mitte, Do-Di 9-22 Uhr

Fischlabor

Trotz des Namens kommt im Fischlabor kein Fisch auf den Teller. Stattdessen setzt das Lokal im Stuttgarter Westen auf kreative Burger, Salate, Spätzle und weitere herzhafte Gerichte. Dazu gibt es regionale Biere und ausgewählte Weine. An warmen Tagen wird der gemütliche Hinterhof zum perfekten Ort für einen entspannten Feierabend.

Fischlabor, Ludwigstraße 36, Stuttgart-West, Mo-Do 16-1, Fr+Sa 16-3 Uhr

Weitere Themen

Stuttgarter Zeitung: In eigener Sache

Stuttgarter Zeitung In eigener Sache

Wir informieren unsere Abonnentinnen und Abonnenten über eine Änderung beim Plus-/Web-Abonnement. Mehr dazu lesen Sie hier.
Von Redaktion
Sommer in Stuttgart: Cafés, Bars und Gastros mit kühlen Hinterhöfen

Sommer in Stuttgart Cafés, Bars und Gastros mit kühlen Hinterhöfen

Schatten, Schorle und Schlemmen – was gibt es Besseres im Sommer? In diesen Stuttgarter Cafés, Bars und Restaurants kann man sich in schönen Hinterhöfen abkühlen.
Von Carina Kriebernig
Eisdielen- und Cafés in Stuttgart: Temperaturen über 30 Grad – bei diesen Eisdielen finden Stuttgarter Abkühlung

Eisdielen- und Cafés in Stuttgart Temperaturen über 30 Grad – bei diesen Eisdielen finden Stuttgarter Abkühlung

Temperaturen über 30 Grad bringen Stuttgarter derzeit ins Schwitzen. Da kommt eine Abkühlung gelegen. Stuttgarts beste Eisdielen für Experientierfreudige, Familien, Veganer und Co.
Von Nina Scheffel
Klinik ist insolvent: „Unvorstellbar“: Patienten bangen um die Zukunft des Marienhospitals

Klinik ist insolvent „Unvorstellbar“: Patienten bangen um die Zukunft des Marienhospitals

Der Träger des Marienhospitals hat beim Stuttgarter Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Bei den Patienten der Klinik löst die Nachricht gemischte Reaktionen aus.
Von Rainer Roth
Über den Dächern Stuttgarts: So schön sind die Balkone im Kessel

Über den Dächern Stuttgarts So schön sind die Balkone im Kessel

Balkone sind immer etwas besonderes. Uns zeigen Stuttgarter:innen, wie sie es sich auf ihren wenigen Quadratmetern Außenbereich besonders schön gemacht haben.
Von Viviana Bastone
Geisterhaus am Olgaeck - 51.600 Quadratmeter in Lost-Place-Gefahr?

Leerstand und Denkmalschutz Geisterhaus am Olgaeck? Was mit 51.600 Quadratmetern passiert

Nach dem Auszug der Allianz bietet sich am Olgaeck ein gespenstisches Bild. Fast der gesamte Gebäudekomplex steht leer. Bis 2031 soll hier etwas Neues entstehen.
Von Torsten Ströbele
Wetter am Wochenende in Stuttgart: Bis zu 37 Grad im Kessel – wann kommt die Abkühlung?

Wetter am Wochenende in Stuttgart Bis zu 37 Grad im Kessel – wann kommt die Abkühlung?

Stuttgart schwitzt sich ins Wochenende: Bis zu 37 Grad sind möglich, Gewitter drohen nur punktuell. Und wann wird es wieder kühler?
Von Michael Bosch
Wildtiere in Stuttgart: Füchse und Feldhasen, unsere wilden Nachbarn

Wildtiere in Stuttgart Füchse und Feldhasen, unsere wilden Nachbarn

In Stuttgart gefällt es bei Weitem nicht nur Nilgänsen und Waschbären. Wer sonst sind unsere neuen Mitbewohner? Und warum sind manche Stadtjäger so frustriert?
Von Thomas Faltin
Lkw-Verbot auf der B14 in Stuttgart: Verkehrschaos in der Neckarstraße bleibt aus – aber nicht im ganzen Osten

Lkw-Verbot auf der B14 in Stuttgart Verkehrschaos in der Neckarstraße bleibt aus – aber nicht im ganzen Osten

Nach dem Lkw-Verbot auf der B14 zwischen Mineralbädern und Neckartor bleibt das Verkehrschaos auf der Neckarstraße bislang aus. Dafür mehren sich die Klagen auf der Umleitungsstrecke.
Von Alexander Müller
Kundgebung am Rotebühlpatz: Hunderte protestieren in Stuttgart gegen geplante Pflegereform

Kundgebung am Rotebühlpatz Hunderte protestieren in Stuttgart gegen geplante Pflegereform

Auf dem Rotebühlplatz in Stuttgart protestieren Hunderte gegen geplante Reformen in der Pflege. Ihre Sorge: noch mehr Druck auf ein System, das schon jetzt an seinen Grenzen ist.
Von Charlotte Haug
Weitere Artikel zu Stuttgart Restaurant Stuttgart-Ost Stuttgart-Süd Wetter Café
 
 