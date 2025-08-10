Nach langer Unterbrechung sind die heißen Temperaturen zurück. Das nutzen viele Stuttgarter am Wochenende für einen Freibadtag. Dennoch ist der Ansturm geringer als erwartet.
10.08.2025 - 15:34 Uhr
Max Alt hat es sich neben dem Kiosks des Inselbads in Untertürkheim gemütlich gemacht. Im Schatten der Bäume spielt er am Samstagnachmittag mit Freunden einige Runden Uno, dazu gibt es Pommes und Bier. „Unheimlich froh“ sei er über den „herrlichen Tag“, sagt Alt. Er fügt hinzu: „Endlich ist es wieder ein Sommer.“