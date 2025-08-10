Nach langer Unterbrechung sind die heißen Temperaturen zurück. Das nutzen viele Stuttgarter am Wochenende für einen Freibadtag. Dennoch ist der Ansturm geringer als erwartet.

Max Alt hat es sich neben dem Kiosks des Inselbads in Untertürkheim gemütlich gemacht. Im Schatten der Bäume spielt er am Samstagnachmittag mit Freunden einige Runden Uno, dazu gibt es Pommes und Bier. „Unheimlich froh“ sei er über den „herrlichen Tag“, sagt Alt. Er fügt hinzu: „Endlich ist es wieder ein Sommer.“

Damit spielt der 36-Jährige auf die verregneten Juli- und Augustwochen zuletzt an. Die sind nun erst einmal Geschichte. Stattdessen herrschen am Wochenende in Stuttgart bei strahlendem Sonneschein Temperaturen von rund 30 Grad. Beste Voraussetzungen also für einen Besuch im Freibad. Allerdings: Der erwartete Ansturm bleibt am Samstag im oft proppenvollen Inselbad aus.

Keine lange Schlange am Eingang des Freibads

Zwar ist rund um das Spaßbecken Trubel angesagt. Kinder und Jugendliche füllen die Wendeltreppe der 90-Meter-Rutsche, wenn sie nicht gerade im Wasser toben. Die Jüngeren vergnügen sich daneben im Planschbecken oder auf dem Wasserspielplatz. Doch im Sportbecken lassen sich problemlos Bahnen ziehen, ohne dabei ständig im Slalom menschlichen Hindernissen ausweichen zu müssen. Auf den Liegewiesen ist noch viel Grün zu sehen, selbst auf den begehrten Schattenplätzen. Und eine Schlange am Eingang bis weit auf den Parkplatz hinaus – wie im Inselbad sonst bei heißen Temperaturen üblich – habe es den ganzen Tag über nicht gegeben, erzählt eine Kartenverkäuferin.

Im Inselbad ist am Samstagnachmittag noch viel Grün auf der Liegewiese zu sehen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Womöglich ist die Ferienzeit der Grund dafür. Max Alt kommt es jedenfalls gelegen. Obwohl er quasi ums Eck im Stadtteil Wangen wohnt, ist er an diesem Samstag zum ersten Mal im Inselbad. Zwar sei er schon öfters mit Badesachen im Gepäck vorbeigefahren. „Aber die Schlange am Eingang hat mich bisher immer abgeschreckt.“

Stuttgarter geht auch bei schlechtem Wetter ins Freibad

Ganz anders verhält es sich bei Ralf Helm. Er sei Stuttgarts größtem Freibad inzwischen seit mehr als 30 Jahren treu, erzählt der 61-Jährige aus Waldenbuch. Das habe vor allem mit der 50-Meter-Bahn im Sportbecken zu tun. Mit seiner Dauerkarte kommt Helm während der Saison zwei- bis dreimal pro Woche – auch bei kühleren Temperaturen. „Für mich ist immer Freibadwetter“, sagt der Stuttgarter. Selbst Regen hält ihn nicht vom Sprung ins Wasser ab. Denn: „Schwimmen ist das, was dem Fliegen am nächsten kommt – man liegt waagrecht und fällt nicht runter.“

Etwa hundert Meter weiter sonnt sich Havin Gemic auf der Liegewiese neben dem Spaßbecken. Am Inselbad schätzt die 18-Jährige, dass es so viel Platz gebe. „Und die Rutsche ist auch cool“, fügt sie hinzu. Dennoch ist ihr Abstecher nach Untertürkheim eher die Ausnahme. „Eigentlich bin ich öfters in den Mineralbädern“, sagt Gemici. Denn da gehe es etwas ruhiger zu.

Ruhige Atmosphäre im Mineralbad Berg

Tatsächlich ist der Lärmpegel im Mineralbad Berg am späten Sonntagvormittag deutlich niedriger als tags zuvor im Inselbad. Kinder sind hier kaum zu sehen. Kein Wunder, schließlich gibt es in der Therme mit Außenbereich weder Spaß- noch Planschbecken, zudem sind die Eintrittspreise höher als in Untertürkheim. Auch Bahnen für die Sportlichen sucht man vergeblich. Statt Schwimmbrillen dominieren im Außenbecken die Sonnenbrillen.

Gelassene Stimmung: der Außenbereich im Mineralbad Berg. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Diese Atmosphäre hat ihre Fans. „Ich finde es toll hier“, sagt Birgit Wittdorf, die sich auf der Liegewiese ihrer Lektüre – Robert Seethalers „Der letzte Satz“ – widmet. Sie sei zwar selbst Mutter, aber bei ihren seltenen Freibadbesuchen genieße sie neben der Wasserqualität die entspannte Stimmung im Bad Berg.

Der Sommer ist zurück im Mineralbad Berg

Doch trotz treuer Anhängerschaft ist auch in der Therme neben dem Schlossgarten an diesem Wochenende noch reichlich Platz. Der Webseite der Stuttgarter Bäderbetriebe zufolge ist am Sonntagnachmittag die Auslastung in allen Bädern der Stadt gering bis mittel, nirgends aber hoch.

„Wir hatten mir mehr Andrang gerechnet“, sagt Rettungsschwimmer Lien Hörnig. „Aber das hat sich vielleicht durch die Ferienzeit entschärft.“ Im Mineralbad muss der 22-Jährige nach eigener Aussage nur selten aufgrund von Vorfällen im Wasser eingreifen; eher schon, weil Badegäste mit Gläsern am Beckenrad sitzen oder im Badebereich rauchen.

Am Sonntag verbingt Hörnig aber eine relativ entspannte Schicht. Einige Besucherinnen und Besucher bräunen sich auf den Liegestühlen neben dem Wasser, andere lesen im Schatten der Bäume oder stoßen auf ihren Hantüchern mit Sektgläsern. „Der Vibe hier ist sehr angenehm“, sagt Vincent Klotz-Mainka.

Der 37-Jährige schwört auf das Mineralbad Berg. Hier treffe er stets auf bekannte Gesichter, außerdem schmecke der Eiskaffee gut. Die Besuche hier seien das, was für den Stuttgarter den Sommer im Kessel ausmache. Deshalb habe ihm das verregnete Wetter zuletzt etwas die Stimmung verhagelt. Umso glücklicher ist Klotz-Mainka, der in Metzingen für Hugo Boss arbeitet, über die Rückkehr der heißen Temperaturen. Während er Freunden beim Tischtennis zuschaut, sagt er: „Das ist wie im Urlaub.“

Die Öffnungszeiten der Stuttgarter Freibäder und der Thermen mit Außenbereich:

Inselbad , Inselbad 4, Stuttgart-Untertürkheim, (bis 31.8.) Mo-Fr: 7-20.30, Sa+So: 9-20.30, (1.-14.9.) Mo-Fr: 7-19.30, Sa+So: 9-19.30 Uhr

, Inselbad 4, Stuttgart-Untertürkheim, (bis 31.8.) Mo-Fr: 7-20.30, Sa+So: 9-20.30, (1.-14.9.) Mo-Fr: 7-19.30, Sa+So: 9-19.30 Uhr Mineralbad Berg , Am Schwanenplatz 9, Stuttgart-Ost, tägl. 9-22 Uhr

, Am Schwanenplatz 9, Stuttgart-Ost, tägl. 9-22 Uhr Freibad Möhringen , Hechingerstr. 112, Stuttgart-Möhringen, (bis 31.8.) Mo-Fr 7-20.30, Sa+So 9-20.30 Uhr; (1.-14.9.) Mo-Fr: 7-19.30, Sa+So: 9-19.30 Uhr

, Hechingerstr. 112, Stuttgart-Möhringen, (bis 31.8.) Mo-Fr 7-20.30, Sa+So 9-20.30 Uhr; (1.-14.9.) Mo-Fr: 7-19.30, Sa+So: 9-19.30 Uhr Freibad Rosental , Rosentalstr. 21, Stuttgart-Vaihingen, (bis 31.8.) Mo-Fr: 7-20.30, Sa+So: 9-20.30 Uhr; (1.9.-14.9.) Mo-Fr: 7-19.30, Sa+So: 9-19.30 Uhr

, Rosentalstr. 21, Stuttgart-Vaihingen, (bis 31.8.) Mo-Fr: 7-20.30, Sa+So: 9-20.30 Uhr; (1.9.-14.9.) Mo-Fr: 7-19.30, Sa+So: 9-19.30 Uhr Freibad Sillenbuch , Trossinger Str. 2A, Stuttgart-Sillenbuch, Mo-Fr: 7-20.30, Sa+So: 9-20.30 Uhr (ab Sept. eine Stunde früher Badeschluss), geöffnet bis 14.9.

, Trossinger Str. 2A, Stuttgart-Sillenbuch, Mo-Fr: 7-20.30, Sa+So: 9-20.30 Uhr (ab Sept. eine Stunde früher Badeschluss), geöffnet bis 14.9. Höhenfreibad Killesberg , Beim Höhenfreibad 37, Stuttgart-Nord, Mo-Fr: 7-20.30, Sa+So: 9-20.30 Uhr (ab Sept. eine Stunde früher Badeschluss)

, Beim Höhenfreibad 37, Stuttgart-Nord, Mo-Fr: 7-20.30, Sa+So: 9-20.30 Uhr (ab Sept. eine Stunde früher Badeschluss) Freibad MTV Stuttgart , Furtwänglerstr. 147, Stuttgart-Botnang, tgl. 8-19.30 Uhr, geöffnet bis 14.9.

, Furtwänglerstr. 147, Stuttgart-Botnang, tgl. 8-19.30 Uhr, geöffnet bis 14.9. Das Leuze: So-Di: 6-21 Uhr, Mi-Sa: 6-23 Uhr

Die fünf Stuttgarter Sommerbäder (Inselbad, Möhringen, Rosental, Sillenbuch, Killesberg) haben bis Sonntag, 14. September, geöffnet.