Sommertheater in Aspach: Die Suche nach einem besseren Leben

Noch fünf Wochen bis zur Premiere – und doch ist der Großteil der Karten für das diesjährige Rietenauer Sommertheater bereits verkauft. Theaterfans, die noch Tickets für eine der vier Open-Air-Vorstellungen Ende Juli und Anfang August ergattern möchten, müssen sich beeilen. „Wer leer ausgeht, sollte sich auf jeden Fall auf die Warteliste eintragen lassen“, empfiehlt Lea Butsch. Wie in den Vorjahren hat sie das aktuelle Stück „Was war, bleibt“ verfasst. Es ist eine Zeitreise durch verschiedene Epochen – vom Jahr 1595 bis in die frühen 1970er Jahre.

Wie immer haben alle Szenen einen Bezug zur Ortschaft Rietenau. Heimatverbunden, aber nicht heimattümelnd – so lässt sich das Sommertheater beschreiben. „Es ist keine ganz leichte Kost, aber zwischendurch kann man immer wieder lachen“, sagt Lea Butsch über die Stücke, die sie zusammen mit ihrem Mann Rolf und einem ambitionierten Ensemble aus Amateurschauspielern Jahr für Jahr auf die Bühne bringt. Genau das schätzt das Publikum, das längst nicht nur aus dem Raum Backnang anreist. Für das Stück „Was war, bleibt“ hat Lea Butsch wieder viel recherchiert, interessante und faszinierende Anekdoten und Persönlichkeiten ausgegraben und diese gemeinsam mit historischen Ereignissen verarbeitet, die nicht nur Einfluss auf das Leben in Rietenau hatten. So spielen beispielsweise die Reformation, die massenhafte Auswanderung im frühen 18. Jahrhundert oder die Elektrifizierung eine Rolle.

Die Küchenmagd hat das Wort

„Verbindendes Element aller Episoden ist die Erfahrung von Not, aus der Entschlossenheit und trotzige Frechheit entstehen – und mit ihnen die Hoffnung auf ein besseres Leben“, fasst es die Autorin in einem Satz zusammen. In der ersten Szene, die 1595 spielt, macht Lea Butsch folgerichtig nicht etwa ein Mitglied der in den Adel aufgestiegenen reichen Rietenauer Familie Minner zur Hauptperson, sondern gibt der niedrigsten Küchenmagd die Chance, das Wort zu ergreifen und sich gegen die krassen Standesunterschiede zu wehren.

Im Theaterstück gibt es auch das ein oder andere zu feiern. Foto: Dietmar van der Linden

Die Hoffnung auf ein besseres Leben war es vermutlich auch, die den Aspacher Konrad Weiser dazu veranlasste, im Jahr 1710 gemeinsam mit seinen Kindern nach Pennsylvania, USA, auszuwandern. Sein Sohn Conrad lebte dort sogar für einige Zeit beim Volk der Mohawk, lernte deren Lebensweise und Sprache kennen. „Später war er eine zentrale Figur in der Grenzpolitik mit den First Nations und setzte sich für eine friedliche Koexistenz ein“, erzählt Lea Butsch. In ihrem Stück dient Conrad Weiser mit seinem Lebensweg als Vorbild für einen jungen Mann aus Aspach, der von seinem Vater drangsaliert wird. Weggehen als Schlüssel zu einem womöglich besseren Leben.

In die turbulente Zeit der Weimarer Republik führt die Szene, in der Lea Butsch schildert, wie es möglicherweise dazu kam, dass Emil Molt, der sozial engagierte Stuttgarter Fabrikant der Zigarettenmarke Waldorf Astoria, seine Beschäftigten zu Kuraufenthalten ins Örtchen Bad Rietenau schickte. Molt war beeindruckt von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, und hatte in Stuttgart eine Schule für die Kinder seiner Arbeiter, die erste Waldorfschule, gegründet. In Lea Butschs Stück ist die Glanzzeit des Kurbads zu dieser Zeit längst vorbei, der Betrieb eigentlich am Ende. Doch die Einwohner von Rietenau wittern ihre Chance, inszenieren das marode Kurbad als attraktiven Ort und schaffen es, Emil Molts Gattin zu überzeugen und dadurch das Bad zu retten. Lea Butschs Botschaft: „Veränderung steht auch in der eigenen Macht, manchmal muss man eben ein bisschen tricksen.“

Open-Air-Theater

Das Stück „Was war, bleibt“ wird an vier Terminen gespielt: 30. Juli (Premiere), 31. Juli, 1. und 2. August. Einlass ist ab 18.15 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Spielort ist im Reichenberger Weg, Aspach-Rietenau. Karten kosten 18 Euro und sind online erhältlich unter www.rietenauer-huk.de.

Gut 20 Schauspielerinnen und Schauspieler bilden das Ensemble des Theater Rietenau. Gegründet haben es Lea und Rolf Butsch im Jahr 2011. Das Paar hat viele Jahre die Wilde Bühne in Stuttgart-Ost geleitet – ein Theaterprojekt von und mit ehemaligen Drogenabhängigen.