Sommertheater Irrwege der Liebe im Zirkus der Magie
Andreas Kloos inszeniert „Die Zauberflöte - The Opera but not the Opera“ als Freilichtspektakel mit Opern- und Popmotiven in der Esslinger Maille.
Andreas Kloos inszeniert „Die Zauberflöte - The Opera but not the Opera“ als Freilichtspektakel mit Opern- und Popmotiven in der Esslinger Maille.
Dass Wolfgang Amadeus Mozart in seiner Zeit ein Pop-Star war, macht den großen Komponisten so interessant. In einem Varieté-Theater hauchen die Schauspieler Nils Strunk und Lukas Schrenk einem der Opernklassiker des Komponisten neues Feuer ein. „Die Zauberflöte – The Opera but not the Opera“ spielt nicht nur mit Motiven des Meisterwerks von Mozart und seine Librettisten Emanuel Schikaneder. Zitate aus der Pop-und Rockgeschichte tragen die Liebesgeschichte von 1791 ins 21. Jahrhundert. In der Esslinger Maille setzt der Regisseur Andreas Kloos das Spektakel vergnüglich und voller Magie in Szene.