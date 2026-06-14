Sommertheater: Irrwege der Liebe im Zirkus der Magie

Dass Wolfgang Amadeus Mozart in seiner Zeit ein Pop-Star war, macht den großen Komponisten so interessant. In einem Varieté-Theater hauchen die Schauspieler Nils Strunk und Lukas Schrenk einem der Opernklassiker des Komponisten neues Feuer ein. „Die Zauberflöte – The Opera but not the Opera“ spielt nicht nur mit Motiven des Meisterwerks von Mozart und seine Librettisten Emanuel Schikaneder. Zitate aus der Pop-und Rockgeschichte tragen die Liebesgeschichte von 1791 ins 21. Jahrhundert. In der Esslinger Maille setzt der Regisseur Andreas Kloos das Spektakel vergnüglich und voller Magie in Szene.

Eine Liebesgeschichte in der Welt der Zauberoper Dem musikalischen Ensemble der Esslinger Landesbühne öffnet die Vorlage, uraufgeführt im April 2023 im Wiener Burgtheater, Horizonte. In der Opernpartitur entdeckten Schrenk und Strunk Pop-Elemente. Mit neuen Titeln von den Beatles und den Rolling Stones bis hin zum österreichischen Popstar Falco konfrontieren sie Mozarts Musik mit der Pop-Kultur ihrer Zeit. Die Handlung verorten sie in der realen Zirkuswelt des Zauberkünstlers Anton Kratky-Baschik, der einst im 19. Jahrhundert um seine Existenz kämpfen musste. Seine wilde Theatertruppe brauchte damals einen Kassenschlager, und da kam Mozarts „Zauberflöte“ gerade recht. In seiner Biografie sehen Schrenk und Strunk Parallelen zur gegenwärtigen, auf Kommerz gebürsteten Kunstproduktion.

„Die Zauberflöte“ in Zirkuskarren: Esslinger Sommertheater vor der historischen Kulisse der Inneren Brücke. Foto: Patrick Pfeiffer

Die Schauspieler kosten den Humor des Musiktheaters aus. Mit schwarzem Zylinder und komödiantischem Biss verkörpert Daniel Großkämper nicht nur den Zauberkünstler, der dem Stoff den Rahmen liefert – er stolpert auch als Vogelhändler Papageno durchs Leben, der die Liebesgeschichte von Tamino und Pamina vorantreibt. Als Erzähler verführt Großkämper das Publikum, sich von der Magie inspirieren zu lassen. Er singt, tanzt, spielt sich in einen Rausch hinein. Da geht es nicht darum, Operngesang zu imitieren. Großkämper entdeckt seinen eigenen, hippen Zugang zu der Doppelrolle.

Vor der geheimnisvollen Kulisse der Inneren Brücke und der gotischen Nikolauskapelle hat die Bühnen- und Kostümbildnerin Esther Bätschmann eine opulente Zirkuswelt geschaffen. Rot-blaue Zeltdach-Elemente, Zirkuswagen und Karussellpferde zitieren die Jahrmarkt- und Praterwelt, an die Schrenk und Strunk bei ihrer neuen „Zauberflöte“-Lesart gedacht haben mögen. Die opulenten, farbstarken Kostüme verweisen auf Fabelwesen. In diesem schrägen Universum finden Markus Michalik in der Rolle des Tamino und Claire Hordijk als Pamina die Liebe – wenn auch mit einigen Hindernissen. Die Wort- und Gesangsgefechte, die sich die zwei liefern, sind grandios. Dass sich Taminos Frauenbild zwischen Cleopatra und Melania Trump bewegt, zeigt seinen schrulligen Realitätsverlust.

Regisseur Kloos schöpft mit dem Ensemble voll aus der Komödienkunst. Zu viel Tiefgang hat Strunks und Schrenks Vorlage nämlich nicht. Die Dialoge flitzen von einer Pointe zur nächsten. Manche Wortwechsel klingen abgedroschen und platt. Das machen die Akteure mit praller, unvermittelter Spiellaune wett. In der Rolle des Höllenhundes Monostatos, der die Macht des Sonnenkreis-Königs Sarastro bewacht, surft Sabine Christiane Dotzer virtuos zwischen Lachen und Schrecken. Der Herrscher ist in Oliver Moumouris' Interpretation vielmehr ein souveräner Dirigent als ein Diktator. Mit Feline Zimmermann als Königin der Nacht gelingen ihm tiefe Momente. Wenn er mit Akkubohrer und Kabeltrommeln die Handlung durcheinanderbringt, erntet Niklas Schmidt-Kosik Lacher.

Die Opernzitate bleiben oberflächlich, Popsongs treffen ins Herz

Klug entführt Regisseur Kloos, der in Esslingen die erfolgreichen „Blues Brothers“ als schwäbisches Spektakel inszeniert hat, das Publikum in die Welt der Oper. Doch die Zitate bleiben oberflächlich – selbst die berühmte Arie der Königin der Nacht wirbelt Feline Zimmermann durcheinander. Schräge Töne sind gewollt. Faszinierend ist, wie der musikalische Leiter Edgar Müller-Lechermann und seine Band bekannte Pop-Songs mit den musikalischen Motiven der „Zauberflöte“ in Einklang bringen. Mit Hymnen wie „Bitter Sweet Symphony“ von The Verve und „November Rain“ von Guns N' Roses treffen der Pianist und Bassist Andy Kemmer, Gitarrist Christoph Berner und Schlagzeuger Helmut Kipp ins Herz des Publikums. Neu und frisch hat der Pianist Müller-Lechermann die Songs arrangiert.

Ein ganzes Opernensemble wie in Mozarts „Die Zauberflöte“ will die Light-Version nicht ersetzen. Die sieben Schauspieler werfen sich musikalisch und verbal Bälle zu. Das Publikum lacht, schmachtet mit den Liebenden und spendet Applaus. In Sommernächten ist die Freilichtproduktion bestes Unterhaltungstheater.

Weitere Termine: 18. bis 20. Juni; 24. bis 27. Juni (Termine bis 31. Juli). Spielplan und Infos über wetterbedingte Absagen zwei Stunden vor der Vorstellung auf www.wlb-esslingen.de