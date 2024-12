Das Firmenmuseum Stihl-Markenwelt in Waiblingen zeigt in einer Sonderschau den Wandel der Waldarbeit – historische Kettensägen kommen ebenso zum Einsatz wie modernste Technik.

Waldarbeit war noch nie ein Zuckerschlecken. Wer jemals gezwungen war, mit Handsäge oder Hackebeil einen etwas größeren Stamm im heimischen Garten umzusägen, weiß, wie kräftezehrend und schweißtreibend diese Arbeit sein kann. Von den Nerven ganz zu schweigen. Man mag sich kaum vorstellen, wie anstrengend und gefährlich die Waldarbeit Anfang des vorigen Jahrhunderts gewesen ist. Entsprechende Begeisterung mögen die ersten motorbetriebenen Sägen ausgelöst haben, die Andreas Stihl in den 1920er Jahren entwickelt hat, wenngleich man zum Betrieb der „Baumfällmaschine Typ A“ (einer Weiterentwicklung der ersten Elektrokettensäge) zu zweit sein musste, um die 46 Kilogramm schwere, 6-PS-starke Ablängkettensäge gefahrlos und effektiv zu bedienen.

Oldtimer der Waldarbeit

Wer sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, wie diese ersten Oldtimer der Waldarbeit ausgesehen und eingesetzt wurden, hat dazu in den kommenden Tagen in Waiblingen Gelegenheit. In der Stihl-Markenwelt finden am 26. und 29. Dezember Shows mit historischen Sägen statt. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen dabei live erleben, wie beschwerlich die Waldarbeit früher war – und wie Andreas Stihl sie revolutionierte. Die Veranstalter nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch die Zeit: vom Beginn mit mühsamen Zweimannsägen aus dem Jahr 1929, über die legendäre, motorisierte und nur noch zwölf Kilogramm schwere Stihl Contra aus dem Jahr 1959 (die von einer Person geführt werden konnte) bis hin zu den Innovationen von heute.

Nach den Shows dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer an den interaktiven Mitmachstationen selbst Hand anlegen und ihren eigenen Holz-Cookie sägen. Der Erwerb eines Tickets für die Historische Sägenshow berechtigt ebenfalls zum Eintritt in die Stihl-Markenwelt.

Markenwelt-Weihnachtswochen

Gleichzeitig finden noch bis zum 6. Januar die Stihl-Markenwelt-Weihnachtswochen statt. Besucherinnen und Besuchern wird an den Wochenenden und an ausgewählten Sonderöffnungstagen ein besonderes Programm geboten: mit Punsch und Gebäck im weihnachtlich geschmückten Café, einem Weihnachtsgewinnspiel in der Ausstellung und einem Weihnachtsverkauf auf ausgewählte Artikel aus dem Markenshop.

Die Historischen Sägenshows sind am Donnerstag, 26., und Sonntag, 29. Dezember, jeweils um 11 , 13 und 15 Uhr.

Die Markenwelt-Weihnachtswochen dauern noch bis Montag, 6. Januar 2025, die Öffnungszeiten im Jahr 2024 sind samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten ab 2025 sind sonntags von 10 bis 18 Uhr. Sonderöffnungstage sind am 26. und 27. Dezember 2024 sowie am 6. Januar 2025. Die Markenwelt befindet sich in der Badstraße 115 in Waiblingen. Tickets können unter www.markenwelt.stihl.de oder vor Ort erworben werden. Alle Ausstellungsbereiche sind barrierefrei zugänglich. Für private Zwecke darf fotografiert werden.

Mehr als nur Motorsägen

Das Firmenmuseum umfasst auf drei Ebenen eine Ausstellungsfläche von gut 1600 Quadratmetern. Neben der Entwicklung des Unternehmens und den Produkten steht die Faszination für den Wald im Mittelpunkt der Ausstellung. Unter anderem geht es um die Bedeutung des Waldes, die Funktionsweise nachhaltiger Forstwirtschaft, aber auch die Relevanz des Waldes für jeden Einzelnen. Entstanden ist die Wissensplattform in Zusammenarbeit mit internationalen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forstwirtschaft.