Der Triumphzug der Superfrucht endet in Stuttgart jäh: Groß war die Begeisterung, als Sonja Merz und ihre Tochter Katharina Renz die Avocado-Show im April 2022 eröffnet haben. Jetzt ist das Lokal geschlossen – der holländische Lizenzgeber ist insolvent.

Uwe Bogen 03.08.2024 - 11:21 Uhr

Die Avocado galt vor allem in Großstädten lange Zeit als Superstar der Trendgastronomie. Unweit der Calwer Passage haben die Stuttgarter Volksfestwirtin Sonja Merz und ihre Tochter Katharina Renz den Genuss der gesunden, aber ökologisch bedenklichen Superfrucht zelebriert. Die Avocado-Show, so der Name der Edelkette, ist eine holländischen Erfindung – doch nun ist sie Vergangenheit. Am 23. Juli 2024 hat ein Gericht in Amsterdam das Unternehmen für insolvent erklärt und einen Insolvenzverwalter eingesetzt.