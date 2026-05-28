Muss man sich mit Sonnencreme einreiben, wenn die Haut schon braun ist? Das raten Behörden.
28.05.2026 - 13:08 Uhr
Durch UV-B-Strahlung bildet die Haut neuen Farbstoff (Melanin), während UV-A-Strahlung vorhandenes Melanin nachdunkeln lässt. Das Melanin legt sich schützend über die Zellkerne, um weitere DNA-Schäden zu verringern. Dadurch wirkt die Haut brauner. Bei stärkerer UV-Belastung kann sich zusätzlich die Hornschicht verdicken, dann spricht man von einer Lichtschwiele. So viel zum Schutzmechanismus der Haut. Aber reicht dieser aus, um Hautkrebs abzuwehren?