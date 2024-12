Unternehmen und Vereine im Rems-Murr-Kreis zeigen in der Adventszeit Solidarität: Die Mergenthaler AG spendet Weihnachtsbäume an Awo-Einrichtungen, während der Lions Club Waiblingen mit der Aktion „Nimm eins mehr“ lokale Tafelläden unterstützt.

Zahlreiche heimische Unternehmen und Vereine aus dem Rems-Murr-Kreis engagieren sich auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit wieder auf unterschiedliche Art und Weise für soziale Projekte in der Region. Zwei Beispiele aus Fellbach und Waiblingen:

Die Mergenthaler Immobilien AG und der gleichnamige Bauernhof aus Waiblingen-Hegnach spenden wie bereits im vergangenen Jahr Weihnachtsbäume an Kinderhäuser und Pflegestationen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rems-Murr. Insgesamt werden zwischen Fellbach und Plüderhausen rund 20 Bäume an Einrichtungen verteilt, um den Bewohnern eine festliche Freude zu bereiten. Bernd Mergenthaler, Vorstand der Mergenthaler Immobilien AG, und Michael Faltis, Fachbereichsleiter Kinder- und Jugendhilfe der Awo Rems-Murr, waren bei der Abholung direkt vor Ort.

Christbäume frisch vom Feld

Joachim und Bernd Mergenthaler machen diese Spendenaktion nun zum zweiten Mal und werden diese laut eigenem Bekunden aller Voraussicht nach auch weiterhin fortführen. Beide Unternehmer, die sich seit Jahren freundschaftlich verbunden sind, betonen, ihrer Heimat durch ihr soziales Engagement etwas zurückgeben und auch ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen zu wollen. Ganz unabhängig von dieser Spendenaktion können an allen Adventswochenenden und am Heiligen Morgen des 24. Dezember direkt am Bauernhof Mergenthaler in der Neckarstraße 100 Weihnachtsbäume auf dem Feld ausgesucht und frisch gesägt gekauft werden, Glühwein gibt es auch.

Sachspenden und Geld für Tafelläden

Der Lions Club Waiblingen hingegen unterstützt mit einer Aktion heimische Tafelläden. Unter dem Motto „Nimm eins mehr“ wurden Kunden des Fellbacher Edeka-Marktes Hansen gebeten, zusätzliche Lebensmittel oder Hygieneartikel einzukaufen und anschließend an einem Sammelpunkt abzugeben. Die Sachspenden wurden anschließend der Schwäbischen Tafel in Fellbach übergeben. Insgesamt kamen laut Lions-Club-Präsident Dieter Obergfäll Lebensmittel und Drogerieartikel mit einem Warenwert von rund 4000 Euro zusammen. Parallel dazu wurden vor dem Supermarkt gegrillte Würste und Glühwein verkauft. Der Erlös, 1250 Euro, geht an die Tafel in Waiblingen.

Der Tafelladen in der Fellbacher Wernerstraße 27 gehört zu dem Verein Schwäbische Tafel Stuttgart, der insgesamt vier Läden betreibt. Alle von Armut betroffene Menschen dürfen hier einkaufen. Ähnlich ist es bei der Tafel Waiblingen. Der Verein betreibt seinen Laden in der Benzstraße 12 im Gewerbegebiet Ameisenbühl.