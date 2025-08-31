Auch im Jahr 2026 wird es eine Nullrunde beim Bürgergeld geben. Wir erklären, woran das liegt, und was die nächsten Pläne von Arbeitsministerin Bärbel Bas sind.
Bürgergeldempfänger müssen sich zum 1. Januar 2026 auf eine Nullrunde einstellen. Der Regelsatz für Alleinstehende wird damit voraussichtlich auch im kommenden Jahr 563 Euro betragen. „Der gesetzlich festgelegte Fortschreibungsmechanismus führt zum 1. Januar 2026 zu keiner Veränderung der Regelbedarfshöhen“, sagte ein Sprecher des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Damit ist klar: Auch für alle anderen Personengruppen bleibt der Regelsatz so, wie er ist. Bei den Kindern bedeutet das je nach Altersgruppe: Es gibt 357 Euro (bis zum Alter von 5 Jahren), 390 Euro (6-13 Jahre) oder 471 Euro (14-17 Jahre).